Abel Ferreira comenta saída de Ramires: ‘Só fez os dois jogos porque eu pedi’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu, neste sábado (28), o Athletico Paranaense, por 3 a 0, e, com isso, assumiu a quarta posição no Brasileirão. Após a partida, o treinador Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva e elogiou muito o volante Ramires, que teve seu contrato rescindido com o Verdão na última sexta-feira (27).

– Tão a falar do Ramires e tá a me arrepiar aqui a pele de galinha. Eu não sei o que o Ramires fez aqui. Nós hoje, como equipe, prometemos que iriamos ganhar esse jogo e dedicar ao Ramires. Infelizmente, hoje existe uma droga na nossa sociedade que se chama redes sociais e nós julgamos as pessoas sem as conhecermos. Ele é um ser humano fantástico, que, por ventura, passou um período mau de sua carreira aqui no Palmeiras, mas, que desde a minha chegada, ajudou muito a nossa equipe.

O treinador, também, falou sobre a saída do atleta, que não viveu bons momentos no Palmeiras, mas, segundo o português, iria ‘virar cisne’.

​Tabela do Brasileirão – Ele só fez esses dois jogos porque eu pedi, porque a equipe precisava. Na minha opinião, como disse, este patinho feio ainda vai virar cisne, mas a verdade é que ele tinha muito presente na cabeça aquilo que queria enquanto homem. Foi uma decisão que já estava tomada entre ele e o clube. Foi uma decisão dele e eu respeito. É um jogador com quem joguei contra. É um jogador que tem uma carreira absolutamente extraordinária, jogou pelos melhores clubes da Europa, pela seleção, conquistou títulos, e é verdade, passou aqui um momento menos bom, mas tamos falando de um jogador que tem 33 anos. Esta vitória inteirinha é pro homem Ramires, alguém que eu admirei quando jogador, e agora admiro como treinador.