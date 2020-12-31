Abel Ferreira celebra semana livre no Palmeiras, mas pede foco no River Plate: ‘Agora é sacrifício’

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Abel Ferreira nem parou para comemorar a vaga na grande final da Copa do Brasil e já está pensando no jogo contra o River Plate, daqui a uma semana, em Buenos Aires, pela semifinal da Libertadores. O técnico alviverde celebrou a primeira semana sem jogos que terá desde que chegou ao clube, mas pediu foco aos jogadores na folga da virada de ano.

– Vamos recuperar os jogadores amanhã, depois vamos dar folga na virada. Temos que fazer um sacrifício de nos deitarmos mais cedo. Esses sacrifícios que queremos celebrar lá na frente, que são os títulos. Temos que dar o máximo de cada um de nós. E quando chegar esse jogo, estaremos preparados para brigar, porque queremos também chegar na final da Libertadores – disse o técnico alviverde.

>> ATUAÇÕES: Decisivos, Rony e Luiz Adriano garantem a vitória do Palmeiras>> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulaçãoAbel ainda citou o compromisso que pediu para os jogadores, para que não exagerem nas festas de final de ano:

– A nossa vida é feita de opções. Nós, profissionais de futebol, temos um salário diferenciado. Temos que agradecer todo dia o dom que Deus nos deu para termos essa profissão. Mas ela também exige sacrifícios. Poderia ficar acordado até quatro da manhã e beber mais duas ou três, mas temos que ceder. Somos profissionais e no que depender não só do discurso, mas também da atitude dos meus jogadores, vamos fazer de tudo para estar 100% para enfrentar este próximo desafio – finalizou o treinador.

Antes de encerrar a coletiva, o novo técnico do Palmeiras ainda desejou um feliz 2021 para todos os palmeirenses.