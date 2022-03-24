Abel descarta favoritismo do Palmeiras no Paulistão, vê qualidade em rivais e alerta: 'não é prioridade'

O Palmeiras está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Entretanto, após a vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, na quarta-feira (24), no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira fez questão de minimizar o favoritismo do Verdão, que continua invicto na competição e possui outros recordes, como a menor média de gols sofridos na história.- Tem equipes que tiram mais que nós. Que tem jogadores mais experientes do que nós. Treinadores mais experientes que eu. Eu sempre disse, nossa prioridade não era o Paulista, era a Recopa (Sul-Americana), o Mundial de Clubes. E há equipes que tem muita mais pressão e responsabilidade de ganhar essa competição do que o Palmeiras. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras quando entra em uma competição, é para ganhar.

Para justificar a sua fala, o treinador que conquistou os corações palmeirenses com mantras, lançou um novo bordão na entrevista coletiva: 'o trabalho duro não nos garante vitórias, mas sem trabalho duro não se ganhar nada.'

- Não sei se vou ganhar (o título paulista). Acho piada quando às vezes vocês (jornalistas) querem adivinhar o futuro. Ninguém consegue garantir quem vai ganhar o Paulista. E isso nem me preocupa. O que me preocupa é amanhã acordar, trabalhar e organizar os meus jogadores.

Sobre a partida, Abel destacou a importância de marcar um gol logo no primeiro lance, no caso o pênalti convertido por Raphael Veiga aos dois minutos de partida.

- Quando os jogos estão muito encaixados, os gols alteram a coisa. Está no subconsciente do jogador, quem jogou futebol sabe do que estou falando. Há uma relação de quem está a perder ou está a ganhar. E entramos muito fortes, procurando resolver o mais rápido possível o jogo. Tínhamos a obrigação de ganhar porque somos melhores.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!