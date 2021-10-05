Abel convoca jovem lateral-direito para partida entre Palmeiras e América-MG

Crédito: Cesar Greco/Palmeirasg

Em meio às lesões de Marcos Rocha e Mayke, o lateral-direito Gustavo Garcia, de 19 anos e revelação das categorias de base do Palmeiras, poderá ganhar uma nova oportunidade com o técnico Abel Ferreira.+ Atlético-MG tem recurso negado e vira piada na web com bi em eliminação; veja memes

Presente em partidas do Campeonato Paulista, o jovem, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, foi relacionado pela comissão técnica alviverde para o jogo da equipe profissional contra o América-MG, às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (06), pela 23ª rodada do Brasileirão.

Atleta da geração 2002, a Cria da Academia está no clube desde o Sub-13, quando foi captado da Portuguesa-SP. Um dos mais vitoriosos jogadores da base, já possui em seu currículo o bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-17 (2018 e 2019); a Copa do Mundo Sub-17 (2019); o Campeonato Paulista Sub-15 (2017) e Sub-17 (2018); a Copa do Brasil Sub-17 (2019) e da Supercopa Sub-17 (2019).

Titular da lateral direita no Sub-20, Garcia soma 18 jogos e um gol na temporada 2021 da categoria. Com a sombra de Lucas Sena na equipe de Gilmey Aymberê, o jogador é o dono da posição desde 2020, quando atuou em 21 oportunidades e anotou um tento. Pela equipe profissional de Abel Ferreira, no Campeonato Paulista de 2021, o jogador disputou oito jogos, sendo quatro como titular.

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