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Abel confirma dois jogadores com teste positivo para a Covid-19 no Palmeiras

Zagueiro Michel e o atacante Gabriel Veron foram contaminados pelo coronavírus
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LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 21:50

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 21:50

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira informou na coletiva após a vitória por 3 a 1 diante Chapecoense que o zagueiro Michel e o atacante Gabriel Veron testaram positivo para o Covid-19 e, portanto, vão ficar pelo menos dez dias em isolamento.O caso de Gabriel Veron é reinfecção, já que teve há pouco mais de seis o resultado positivo para a Covid-19. Na oportunidade, o jogador foi contaminado no surto de coronavírus na delegação do Palmeiras, que teve mais de 20 casos ativos simultaneamente.
Aos poucos sendo introduzido nas atividades da equipe profissional, Michel ficará pelo menos dez dias afastado dos treinamentos da equipe. Já Veron, em transição física, vai interromper seu tratamento na Academia de Futebol, em São Paulo.

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