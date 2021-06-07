Abel confirma dois jogadores com teste positivo para a Covid-19 no Palmeiras

Abel Ferreira informou na coletiva após a vitória por 3 a 1 diante Chapecoense que o zagueiro Michel e o atacante Gabriel Veron testaram positivo para o Covid-19 e, portanto, vão ficar pelo menos dez dias em isolamento.O caso de Gabriel Veron é reinfecção, já que teve há pouco mais de seis o resultado positivo para a Covid-19. Na oportunidade, o jogador foi contaminado no surto de coronavírus na delegação do Palmeiras, que teve mais de 20 casos ativos simultaneamente.