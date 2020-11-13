Abel completa 10 dias no Palmeiras e é exaltado por todos os setores

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Abel Ferreira é treinador do Palmeiras, efetivamente, há 10 dias e o furacão português atingiu a todos os setores do clube - da melhor forma possível. Os funcionários dos ambientes que não estão diretamente ligados ao futebol, inclusive, falam com orgulho do comandante. Há quem garanta que poucas vezes se viu alguém que mostrasse tanto afeto e respeito por todos.

Junto do treinador, o Palmeiras importou outros profissionais que compõem a equipe de Abel. Eles, por sua vez, têm impressionado pelo envolvimento no dia a dia. Dedicados às funções específicas, demonstram ter autonomia para influenciar positivamente nos treinos, tanto pré quanto pós jogos. O método tem gerado dinamismo e aproximado jogadores e comissão.

O 'Avanti, Palestra' gritado pelo comandante, e que tem sido exaltado nas redes sociais, tem recebido novos 'membros'. De forma natural, passada a primeira surpresa com a atitude explosiva de Abel, o gesto passou a ser encarado com um exemplo de entrega e dedicação. De cômico a icônico em poucos dias.Abel ainda foi prontamente elogiado pela direção por atender à expectativa de gerar interesse em figuras que se portavam com indiferença. 'Vendeu o sonho', disse um comandado que vinha sendo pouco utilizado. A condução pública sobre a queda de rendimento de Patrick de Paula também foi bem vista. Abraçado, o garoto trabalha com a promessa de voltar 'aos poucos e com calma'.