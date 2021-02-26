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Abel comanda treino com titulares do Palmeiras na Academia de Futebol

Sob chuva, treinador português orientou o grupo em atividade de olho no jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (28), contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 16:00

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (26) na Academia de Futebol e o técnico Abel Ferreira comandou um treino tático com os titulares que estarão em campo contra o Grêmio, domingo (28) pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, às 16h (horário de Brasília) em Porto Alegre.​Sob chuva, o comandante português orientou o elenco em uma atividade de transições e finalizações. Preservados do compromisso diante do Atlético-MG, os titulares permaneceram em São Paulo para os treinamentos e nesta sexta contaram com a volta de Abel.
O treinador poderá contar com Wesley e Gabriel Veron como opções para o ataque, porém não terá Breno Lopes, uma vez que o atacante já atuou na Copa do Brasil pelo Juventude. Patrick de Paula, com coronavírus, é desfalque certo para o jogo em Porto Alegre. Já Emerson Santos, com dores musculares, fez um trabalho na parte interna da Academia de Futebol.Os atletas que estiveram em campo no Mineirão fizeram trabalho regenerativo. Atletas do sub-20 ganharam oportunidade no treinamento. Foram eles: Bruno Carcaioli, Kaique, Caio Cunha, Michel, Luan, Fabinho, Erick Pluas e Yago.
O grupo volta a trabalhar na manhã deste sábado (27), às 10h (horário de Brasília) e na sequência embarca para Porto Alegre.​

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