Abel Braga vê Inter em evolução: 'Postura interessante'

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A semana vai terminar amarga para o Internacional. Após conseguir um gol nos acréscimos, o Colorado foi derrotado nos pênaltis pelo América-MG e acabou eliminado da Copa do Brasil.Nos vestiários, mesmo com a chateação pela derrota, o técnico Abel Braga viu a sua equipe se apresentar melhor em comparação com jogos anteriores.

‘Vi um Inter melhor na comparação com os outros jogos. Uma postura interessante, mas que faltam algumas coisas. Vamos analisar jogo a jogo’, declarou.