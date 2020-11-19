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Abel Braga vê Inter em evolução: 'Postura interessante'

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o comandante analisou o desempenho do time e gostou...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 10:45
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A semana vai terminar amarga para o Internacional. Após conseguir um gol nos acréscimos, o Colorado foi derrotado nos pênaltis pelo América-MG e acabou eliminado da Copa do Brasil.Nos vestiários, mesmo com a chateação pela derrota, o técnico Abel Braga viu a sua equipe se apresentar melhor em comparação com jogos anteriores.
‘Vi um Inter melhor na comparação com os outros jogos. Uma postura interessante, mas que faltam algumas coisas. Vamos analisar jogo a jogo’, declarou.
Sem a Copa do Brasil pelo caminho, o Internacional volta a focar no Brasileirão. O desafio do fim de semana é contra o Fluminense, no Beira-Rio.

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