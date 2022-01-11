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Abel Braga inicia pré-temporada com quatro desfalques e tem missão de superar desconfiança no Fluminense

Treinador foi anunciado pouco depois do fim do Brasileirão e inicia a quarta passagem com peso de retomar protagonismo do Flu...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 06:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 06:00

Pelo segundo ano consecutivo na Libertadores e cheio de reforços mais experientes, o Fluminense apostou no técnico Abel Braga para 2022. Com Marcão de volta ao cargo de auxiliar, o veterano treinador tem a missão de voltar a fazer um bom trabalho no Rio de Janeiro e superar as desconfianças em torno da contratação. Ele foi anunciado pouco depois do fim do Brasileirão, em movimento rápido da diretoria.Abel foi o último treinador a conquistar títulos relevantes pelo Flu, em 2012, quando levantou o Campeonato Carioca e o Brasileirão. Houve ainda a Primeira Liga em 2016, mas o torneio não foi para frente e muitos não consideram como importante. Fato é que a seca é longa e o Tricolor quer ser protagonista novamente. Na última passagem, em 2018, o cenário era completamente diferente do atual em um clube que convivia com lutas contra o rebaixamento e crise dentro e fora do campo.
Para este ano, o Flu quer voltar a figurar entre os principais do país. Por isso também o alto investimento nos sete reforços contratados. Deles, quatro já estiveram no CT Carlos Castilho com o treinador: Willian, Mario Pineida, David Duarte e Nathan. O volante Felipe Melo está em isolamento por Covid-19, assim como Germán Cano, que ainda não foi anunciado. Cristiano é aguardado para assinar contrato.
Se em junho de 2018 Abel pediu para sair por conta do desgaste e da falta de reforços, o cenário atual é mais animador dentro do Flu. O nome do veterano dividiu as opiniões muito por conta dos recentes trabalhos ruins em Flamengo e Vasco, apesar de ter sido vice-campeão brasileiro com o Internacional em 2020.
A primeira semana de trabalhos será com treino integral terça, quinta e sexta-feira. Na quarta e no sábado as atividades são à tarde. O domingo será de folga para os atletas. Vale ressaltar que a estreia no Carioca deve acontecer entre os dias 26 e 27 de janeiro, contra o Bangu. O primeiro jogo do Tricolor na Libertadores será no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, fora de casa, no Estádio El Campín, que fica 2.552m acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia. A volta é em 1º de março, em São Januário.
Crédito: AbelBragainiciouoquartotrabalhoàfrentedoFluminenseem2022(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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