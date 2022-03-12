Abel Braga elogia desempenho da base do Fluminense e comenta venda de Luiz Henrique: 'Xerém continua'

Neste sábado, o Fluminense empatou com o Boavista, pela última rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o time não conseguiu igualar o recorde de invencibilidade do clube, de 1919, de 13 vitórias consecutivas. Apesar de não ter alcançado a marca histórica, Abel Braga se mostrou satisfeito com o desempenho dos Moleques de Xerém que entraram em campo. Ele também disse que o elenco trabalha pensando sempre na próxima partida. - Gostei muito porque entraram com um espírito muito bom, e segundo que nós não estávamos preocupados em bater recordes. Estamos preocupados com o jogo a jogo. Por acaso chegamos a um número que poderia nos dar esse recorde, mas muito mais importante que isso é essa garotada terminando com cinco, seis em campo - disse o treinador antes de seguir.

- O trabalho de Xerém continua e isso é muito importante, e o torcedor compareceu para nos apoiar. O campo era difícil, e o calor estava horroroso. Em um lugar do campo era alto, e em outros não, com vários tipos de gramas. Não ganhou, mas também não perdeu. Valeu, não ganhou, mas não perdeu. Não fez um grande jogo, por ser uma equipe diferente da que vinha jogando, mas estou satisfeito - disse.

Horas antes da partida, a saída de Luiz Henrique do Fluminense foi divulgada. Abel Braga falou sobre a transferência e disse que faz parte do resgate financeiro de todos os clubes. Ele ainda disse que não terá problemas com o camisa 11 até a sua saída pela postura do jogador.

- Isso é a razão de todo grande clube sobreviver. Trabalhei no Internacional e lancei o Pato no Mundial de Clubes, com 17 anos. Não deu dois anos, ele saiu. Saem em todos os clubes porque isso é a salvação que temos. Sobre o menino, problema zero. Acho que ele vai encarar com seriedade porque ele gosta de onde ele está, dos colegas, do torcedor - comentou.No primeiro jogo contra o Olimpia, pela terceira rodada da Libertadores, Luiz Henrique sofreu uma entrada violenta. Abel falou que o critério da arbitragem para a partida da volta preocupa, mas ressaltou que elenco está preparado para vencer no Defensores Del Chaco.

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- De uma maneira, preocupa. Ainda mais depois que eu soube que saiu uma matéria sobre uma torcedora, que disse que nem se importa com o resultado de amanhã no clássico, mas eles têm que quebrar o número 7 do Fluminense, que é o André. Isso eu acho que vai chegar até o árbitro. Se teve catimba no Rio, com certeza terá lá. Vamos procurar fazer o nosso jogo e resolver, e eles também não precisam disso porque é um grande time. Vamos jogar futebol e vamos fortes, não vai ganhar o jogo porque intimidou. Mas você ter um árbitro com pulso é muito importante - analisou.

Por fim, o técnico do Flu destacou qualidades do adversário na Libertadores e adiantou que o Tricolor segue trabalhando na preparação para o jogo, mas prometeu manter o esquema que vem utilizando.

- O Millonarios é uma grande equipe. É muito difícil de ser marcada porque tem uma evolução muito boa, de posse de bola para o meio-campo. O Olimpia é uma equipe aguerrida, usou o artifício da bola aérea, principalmente depois do segundo gol. Jogo de Libertadores você sabe como é difícil. Normal. A preparação já começou hoje com o pessoal que ficou no Rio de Janeiro. Trabalharam bem uma situação que foi trabalhada por nós pensando em quarta-feira. Também não vamos mudar e inventar nada, o trabalho é o mesmo. Amanhã terá uma parte tática, na terça também, e depois vamos partir - disse Abel.