Abel Braga acerta a sua continuidade no Inter até o fim do Brasileirão

‘Acredito que foi o melhor para o Internacional e pra mim. Todos sabem da minha relação com o clube, o enorme carinho que tenho pela instituição e com o torcedor. Hoje, os jogadores já entendem perfeitamente a minha forma de trabalhar e o que eu quero deles. Têm respondido muito bem nos treinos e nas partidas. E ainda podem render mais. Eles trabalham muito e, o melhor de tudo, o ambiente é favorável. Estou feliz’, disse.