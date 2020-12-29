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futebol

Abel Braga acerta a sua continuidade no Inter até o fim do Brasileirão

Após reunião com a diretoria, o treinador firmou a sua permanência até fevereiro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 21:06

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 21:06

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Fim do mistério. Após revelar um bate-papo com a diretoria do Internacional, o técnico Abel Braga continuou a sua permanência no Colorado até o fim do Campeonato Brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Em comunicado no começo da noite de segunda-feira, o treinador não escondeu a sua felicidade ao dar continuidade no projeto.
‘Acredito que foi o melhor para o Internacional e pra mim. Todos sabem da minha relação com o clube, o enorme carinho que tenho pela instituição e com o torcedor. Hoje, os jogadores já entendem perfeitamente a minha forma de trabalhar e o que eu quero deles. Têm respondido muito bem nos treinos e nas partidas. E ainda podem render mais. Eles trabalham muito e, o melhor de tudo, o ambiente é favorável. Estou feliz’, disse.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Ídolo da torcida, Abel Braga voltou ao Inter em novembro para assumir a vaga de Eduardo Coudet e demorou a entrar nos trilhos. Porém, obteve três vitórias consecutivas no Brasileirão e consolidou o time no G4 do torneio nacional.

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