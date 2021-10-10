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futebol

Abel assume culpa pela derrota e elogia torcedores do Palmeiras: ‘Essa torcida ganha jogos’

Treinador destacou o apoio dos palmeirenses presentes e ressaltou a importância do público apesar do revés...

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 00:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2021 às 00:16
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Após a derrota do Palmeiras para o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão no Allianz Parque, Abel Ferreira assumiu a culpa pelo revés e elogiou a participação da torcida alviverde no estádio. Pela primeira vez em contato com público na arena, o treinador demonstrou gratidão ao apoio dos torcedores.– Esta torcida ganha jogos. Com um elenco top e com essa torcida a empurrar mesmo com o 3 a 0… É uma torcida que ajuda, isso não tem duvidas. Nos apoiaram até o fim. Depois cobraram por causa do mau resultado. Isso que espero dos torcedores. No final, aplaudem ou vaiam e hoje não merecíamos outra coisa que não vaias – afirmou.
– De positivo, o apoio da torcida durante os noventa minutos, mesmo levando quatro. A prova de que todos somos um – completou.O comandante do Verdão também rejeitou culpar os atletas pelo revés apesar dos erros individuais na partida deste sábado. Para ele, a responsabilidade pelo mau momento é inteira dele e, só com união, o time será capaz de superá-la.
– O maior culpado sou eu, sou o treinador. Os erros deles são os meus erros. Assumo a inteira responsabilidade pelos erros que eles cometem. Temos que entender o mau momento, pois poderíamos ter feito um jogo melhor. Precisamos estar todos juntos. Mesmo que o torcedor sinta raiva neste momento, assim como os jogadores – declarou.
O Palmeiras, de Abel, volta a campo na próxima terça-feira (21) contra o Bahia, em busca de uma recuperação no Brasileirão. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador.

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