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Abel aprova desempenho coletivo do Palmeiras: 'Dá gosto ver esse padrão de jogo'

Treinador mesclou jogadores considerados reservas com titulares que disputaram as últimas decisões; Abel disse que os resultados são frutos do trabalho coletivo...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 07:00

Publicado em 07 de Março de 2022 às 07:00

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu sequência ao que vem fazendo nesta edição do Campeonato Paulista: revezar e testar jogadores. Na vitória sobre o Guarani por 2 a 0, no Allianz Parque, ontem, o português mandou a campo jogadores considerados reservas, mesclados com titulares. O desempenho coletivo agradou.
+ Veja o caminho do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022Único invicto do Estadual, a comissão técnica do Verdão, contra o Bugre, optou por preservar Murilo, dando lugar a Kuscevic na zaga. Ele formou dupla titular com o capitão Gustavo Gómez. Além disso, Giovani, Gabriel Veron e Rafael Navarro entraram como titulares no araque. - Nós defendemos bem para atacar melhor. Mas se atacarmos melhor, defendemos bem também. Se finalizar 23 vezes, vamos conceder menos ao rival. O que fazemos é finalizar nossas jogadores, o que não finalizamos os jogadores tem que ter um comportamento coletivo de pressionar o mais rápido possível pós-perda (da bola), é fruto do comprometimento deles - disse Abel Ferreira.- Dá gosto ver esse padrão de jogo. É fruto de trabalho coletivo, dos jogadores, que são protagonistas, eles que fazem um bom treinador - completou o treinador.
Com apenas oito jogos disputados, o Palmeiras tem agora 20 pontos na liderança do Grupo C. O Alviverde é o dono da melhor campanha geral do Estadual, com 83,3% de aproveitamento.
Crédito: OtécnicodoPalmeiras,AbelFerreira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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