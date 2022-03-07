Abel aprova desempenho coletivo do Palmeiras: 'Dá gosto ver esse padrão de jogo'

+ Veja o caminho do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022Único invicto do Estadual, a comissão técnica do Verdão, contra o Bugre, optou por preservar Murilo, dando lugar a Kuscevic na zaga. Ele formou dupla titular com o capitão Gustavo Gómez. Além disso, Giovani, Gabriel Veron e Rafael Navarro entraram como titulares no araque. - Nós defendemos bem para atacar melhor. Mas se atacarmos melhor, defendemos bem também. Se finalizar 23 vezes, vamos conceder menos ao rival. O que fazemos é finalizar nossas jogadores, o que não finalizamos os jogadores tem que ter um comportamento coletivo de pressionar o mais rápido possível pós-perda (da bola), é fruto do comprometimento deles - disse Abel Ferreira.- Dá gosto ver esse padrão de jogo. É fruto de trabalho coletivo, dos jogadores, que são protagonistas, eles que fazem um bom treinador - completou o treinador.