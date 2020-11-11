A vez de Pedro Rocha? Atacante pode ganhar chances no Flamengo com a chegada de Rogério Ceni

A chegada de Rogério Ceni ao Flamengo traz ao torcedor a esperança de que o clube recupere o bom momento e volte a apresentar um bom futebol. No entanto, um jogador em especial tem motivos para vibrar com o anúncio do ex-técnico do Fortaleza. Primeira contratação do Flamengo para 2020, Pedro Rocha trabalhou com o treinador no Cruzeiro em 2019, mas pouco atuou pelo Rubro-Negro este ano.placeholderPedro Rocha chegou ao clube mineiro como contratação badalada e rapidamente ganhou espaço no time de Mano Menezes. Ao todo, o atleta fez 33 jogos, com quatro gols marcados e três assistências. Desses jogos, sete foram sob o comando de Rogério Ceni em sua curta passagem por Minas Gerais (apenas oito partidas). Apesar de não ter marcado gol, o atacante ganhou a confiança do treinador e foi titular em seis partidas.