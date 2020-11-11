Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • A vez de Pedro Rocha? Atacante pode ganhar chances no Flamengo com a chegada de Rogério Ceni
futebol

A vez de Pedro Rocha? Atacante pode ganhar chances no Flamengo com a chegada de Rogério Ceni

Com contrato até o fim de dezembro, atacante, que pouco atuou no Rubro-Negro, ganha esperança com chegada do novo técnico. Os dois trabalharam juntos em 2019, no Cruzeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 10:30

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 10:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A chegada de Rogério Ceni ao Flamengo traz ao torcedor a esperança de que o clube recupere o bom momento e volte a apresentar um bom futebol. No entanto, um jogador em especial tem motivos para vibrar com o anúncio do ex-técnico do Fortaleza. Primeira contratação do Flamengo para 2020, Pedro Rocha trabalhou com o treinador no Cruzeiro em 2019, mas pouco atuou pelo Rubro-Negro este ano.placeholderPedro Rocha chegou ao clube mineiro como contratação badalada e rapidamente ganhou espaço no time de Mano Menezes. Ao todo, o atleta fez 33 jogos, com quatro gols marcados e três assistências. Desses jogos, sete foram sob o comando de Rogério Ceni em sua curta passagem por Minas Gerais (apenas oito partidas). Apesar de não ter marcado gol, o atacante ganhou a confiança do treinador e foi titular em seis partidas.
Desde que chegou ao clube da Gávea, o atleta fez apenas sete jogos, com um gol marcado, e sofre para se firmar no elenco, seja por lesões ou opção técnica. Sua última partida foi há mais de dois meses, no dia 5 de setembro, justamente contra o Fortaleza, àquela época comandado por Ceni.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados