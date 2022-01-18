A uma semana da estreia no Carioca, Botafogo tem últimos dias de pré-temporada

Sete dias separam o Botafogo do primeiro jogo de 2022. O Alvinegro estreia no Campeonato Carioca contra o Boavista na próxima terça-feira, no Estádio Nilton Santos. A equipe comandada por Enderson Moreira vive os últimos dias de pré-temporada para o compromisso.+ América-MG x Botafogo: veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

O elenco vive a terceira semana de treinamentos desde a reapresentação. A primeira foi focada em exames médicos e atividades para recuperar o tempo de jogo diante do tempo de férias. Com o tempo, os jogadores passaram a ter as atividades de campo como o maior holofote, algo natural.

O treinador vive indefinições diante dos últimos dias de atividades. O Glorioso tem cinco casos de Covid-19 no elenco - Daniel Borges, Felipe Ferreira e Igo Gabriel devem retornar aos treinos nesta quarta-feira, mas não se sabem quais serão as condições físicas nesta volta. Matheus Nascimento, que seria titular na estreia do Carioca, e Hugo completam a lista - e desfalcam contra o Boavista.

Para completar, o comandante ainda perdeu Klaus e Vinícius Lopes, duas das contratações na temporada, por lesões. O segundo, inclusive, terá que passar por uma cirurgia após um problema no quinto metatarso do pé esquerdo e ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado.Desfalques, casos de coronavírus... Enderson Moreira tem buracos em aberto e poucos dias para resolvê-los. O treinador, claro, usa a pré-temporada para sanar essas dúvidas e, entre os treinamentos no Estádio Nilton Santos e Espaço Lonier, a coisa vai 'tomando forma'.

Por mais que, internamente, o Botafogo entenda que o Campeonato Carioca não possa ser a régua máxima para definir o ano do time, ainda mais porque o dinheiro da cota de televisão e um aporte financeiro maior por parte de John Textor devem entrar após o Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, Enderson Moreira sabe que pode ficar pressionado com uma campanha ruim.JOGADORES À DISPOSIÇÃO DO BOTAFOGO PARA A ESTREIA DO CARIOCA​Goleiros: Diego Loureiro, Douglas Borges, Gatito Fernández e Igo Gabriel;Zagueiros: Carli, Kanu e Lucas Mezenga;Laterais-direito: Daniel Borges, Rafael e Vitor MarinhoLaterais-esquerdo: Carlinhos e Jonathan Silva;​Volantes: Kayque, Romildo, Breno e Fabinho;​Meias: Felipe Ferreira, Juninho e Vitinho;​Atacantes: Diego Gonçalves, Ênio, Gabriel Conceição, Luiz Fernando, Rikelmi e Ronald.