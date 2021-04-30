A um mês da Série B, o Vasco ainda precisa contratar? Analisamos

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A data exata ainda não foi marcada, mas falta um mês para o início da Série B. Marcelo Cabo está invicto, não houve crise pela não classificação do time à semifinal do Campeonato Carioca e os reforços parecem entrosados. Houve até vitória sobre o maior rival. Tudo isso posto, o Vasco precisa contratar para a principal competição da equipe na temporada? Analisamos.GoleirosLucão ainda não tem nem 20 jogos como profissional. Já se esperava que um concorrente mais experiente fosse contratado. Vanderlei chegou, mas o jovem deverá seguir como a primeira opção no banco.

LateraisA contratação de Zeca tem se mostrado um acerto também porque ele é capaz de jogar nas duas laterais com bom nível. A preferência dele é pela esquerda, onde vem sendo titular. Os jovens MT (atualmente lesionado) e Riquelme são as opções imediatas. É possível que outro jogador seja contratado, mas não é prioridade, o próprio Alexandre Pássaro revelou.

Para a direita, além de Zeca, há Léo Matos. O titular, que via cartões amarelos frequentemente, mostra nível de atuação semelhante ou melhor do que no ano passado. Cayo Tenório é outra opção.

ZagueirosErnando foi contratado e forma dupla experiente com Leandro Castan. Miranda e Ricardo Graça são os reservas imediatos e ainda há Ulisses. Outro nome para o setor é algo bastante improvável.

Meio-campoRomulo chegou para ser, aparentemente, o volante experiente que faltava. Andrey e Bruno Gomes começaram a temporada como os titulares, mas Galarza se meteu na briga com méritos. Ainda há outros nomes como Caio Lopes e Juninho, sendo que este último também joga mais avançado.

Marquinhos Gabriel é o meia principal e Carlinhos o reserva imediato, normalmente - no último jogo nenhum dos dois esteve presente. Laranjeira, polivalente, é outra opção. MT também é meia e os pontas têm sido elogiados por Marcelo Cabo por também darem opção de atuarem como meia central. O setor está recheado.

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PontasOs atuais titulares são Morato e Gabriel Pec, sendo que Léo Jabá foi contratado e deve ter espaço e Talles Magno é uma promessa ainda em lapidação, mas estabilizado como profissional. Figueiredo, João Pedro e Vinícius são opções com menos rodagem pela equipe profissional. Talvez haja espaço para mais um no setor, mas o próprio Marquinhos Gabriel também atuou na posição ao longo da carreira.