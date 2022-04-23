A rotina, as preferências e a luta de Ed Carlos por espaço no Santos

Um dos destaques do Santos na campanha do vice-campeonato da Copinha e desejo de muitos torcedores para a equipe profissional, o meia Ed Carlos ainda busca seu espaço no Peixe. Em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador falou sobre sua rotina, suas preferências e como espera convencer o técnico Fabián Bustos a lhe dar uma oportunidade.Ed Carlos foi destaque na base do São Paulo na conquista do título da Copa Votorantim de 2016, teve passagens pela Seleção Sub-20 e foi campeão da Copa São Paulo em 2019. Ele falou sobre a troca do clube do Morumbi pelo Santos e sobre as lesões que atrapalharam sua carreira.

- Depois de tanto tempo no São Paulo, a vinda para o Santos me fez muito bem. Foi um recomeço, e hoje me sinto me complemente adaptado à filosofia do Santos. As lesões atrapalharam um pouco a minha trajetória na base, mas felizmente isso ficou no passado e estou pronto para quando precisarem de mim - afirmou.Na Copa São Paulo e no Sub-20 do Santos, Ed Carlos chegou a atuar nas três posições do meio-campo (primeiro e segundo volante e meia). O garoto explicou sua preferência de posição e comentou da sua rotina diária de treinamento.

-Gosto de jogar no meio campo, podendo ser mais ofensivo como um meia, ou um volante, dependendo da necessidade do treinador. Treino diariamente no clube, mas não deixo de fazer todos os trabalhos de prevenção de lesões - reforçou.

Ele trocou a agitação da capital paulista pela praia de Santos e ressaltou estar bem adaptado à cidade.

- Gosto bastante da cidade, é bem tranquila e minha família está bastante adaptada também. Gosto de caminhar de noite, correr na praia e gastar tempo com minha mãe e irmãs - revelou.

Desde sua chegada ao Santos, o meia atuou pela Copa Paulista com o elenco Sub-23 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Sub-20. Ed contou da experiência nas competições, avaliou seu desempenho e comentou sobre a final contra o Palmeiras, deixando o Peixe com o vice-campeonato.

- Foi uma experiência maravilhosa pois na copa paulista joguei com pessoas incríveis e puder absorver muita coisa deles, não só no futebol mas também na parte pessoal. Certamente a copinha foi uma das melhores experiências que vivi. Aquela reunião de meninos que estariam na primeira copinha com outros com mais experiência acabou se tornando em uma troca de informações muito legal - ressaltou.

- Foi uma final bem complicada que nem gosto de lembrar, mas serve de aprendizado. Apesar disso, foi uma competição incrível em que eu soube aproveitar cada momento. Foi também um momento de muito crescimento, não só meu como da equipe em vários aspectos, pois naquele mês correu uma energia especial entre nós jogadores, onde compartilhamos muitos momentos de competição e de alegria - acrescentou.

Destaque entre os garotos da Copinha, ele subindo ao profissional. A ausência do garoto foi sentida pelos torcedores, principalmente, na lista dos inscritos da Sul-Americana com 50 nomes entre reforços, jogadores consagrados e muitos atletas da base, inclusive companheiros do meia.

Ed Carlos revelou o sentimento de alguns comentários sobre não ter intensidade para o time principal e falou como deve conquistar o técnico Fabián Bustos por uma chance no principal.

- Acredito que tenho muito a evoluir e aprender, mas me sinto pronto para esse desafio e tenho certeza que ainda vou dar muitas alegrias para a torcida Santista. Se alguém falou isso seja quem for preciso melhorar pois sempre quando alguém fala alguma coisa é porque enxergou então tenho que absorver tudo que falam e pode alinhar de alguma forma - disse.

- Isso vai ocorrer no dia a dia e conforme a necessidade do do nosso treinador. Mas acredito uma proximidade maior com o elenco principal pode contribuir para o treinador me conhecer melhor e também para que eu possa entender a sua forma de trabalho - concluiu.