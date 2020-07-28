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A prioridade e as outras missões: o Vasco vai ao mercado

Lateral esquerda é considerada o setor de maior necessidade de investimento para o Campeonato Brasileiro, mas outras posições também são alvo de mapeamento...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 10:30
Crédito: Cabe a André Mazzuco a missão de ir em busca de reforços para o clube cruz-maltino (Rafael Ribeiro/Vasco
No último domingo, este LANCE! publicou sobre a intensificação da procura do Vasco por um lateral-esquerdo, o que já ocorria, sem sucesso, desde o fim do ano passado. A informação da vez, aprofundada por novos fatos e apurações, é de que o setor é, na verdade, o principal alvo do Cruz-Maltino no momento.Isso não quer dizer que, obrigatoriamente, um jogador da posição será contratado. Nem que ele será, necessariamente, o primeiro a chegar em São Januário para o Campeonato Brasileiro. Mas os esforços financeiros estão voltados, prioritariamente para o setor esquerdo da defesa. A situação financeira do clube melhorou, mas nem tanto.
Nomes têm sido noticiados nos últimos dias e semanas. O próprio L! registrou a sondagem a Rogério, do Sassuolo (ITA), mas prontamente rejeitada por objetivos de carreira e condições financeiras. Seja quem for, o Vasco vive momento menos críticos nos pagamento e deverá gastar, mas não muito para tais necessidades.
Fato é que o entendimento interno é de que um lateral é mais importante do que outras posições também desejadas. Tanto que jogadores de outras posições e cujas negociações já tiveram algum avanço ainda não foram concretizadas. É o caso de Lucas Alves, que recebeu outras ofertas após sinalização positiva o acordo com o Cruz-Maltino.
Pela apuração da reportagem, o clube deseja, além de um lateral-esquerdo, um zagueiro destro (a atual dupla titular é formada por dois canhotos), um segundo volante (vide os impasses quanto a Guarín, Juninho e Raul) e um atacante. Neste caso, os pontas titulares são os jovens Vinícius e Talles Magno e Cano é soberano dentro da área, mas a briga pela vaga de reserva imediato é grande.
Atualmente, Henrique é o lateral-esquerdo titular do Vasco. O reserva imediato é Alexandre, que não disputou os dois jogos-treino pré-Campeonato Brasileiro por questões físicas. No lugar dele, Riquelme, de 17 anos, visto como grande nome para o futuro.

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