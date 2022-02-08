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futebol

'A partir de hoje o mundo conhece a grandeza do Palmeiras', diz Abel sobre vitória no Mundial

Técnico português não poupou elogios ao desempenho do Verdão contra Al Ahly...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 19:09
Plenamente satisfeito. Assim o técnico Abel Ferreira ficou após o desempenho do Palmeiras na vitória sobre o Al Ahly por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (8), em Abu Dhabi. O resultado classificou o Verdão para a final do Mundial de Clubes e o comandante português enalteceu o desempenho da equipe.- A partir de hoje, na Europa e no mundo, conheceram a grandeza do Palmeiras, viram como joga o Palmeiras e foi espetacular estar aqui nesse banco e ver tudo o que aconteceu. Muito obrigado a todos.
Mas o que cativou tanto Abel? O próprio responde, com a franqueza habitual que lhe é costumeira.
- O caminho é esse, é o do trabalho, ,dedicação. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa ser feito. Mérito dos jogadores. Hoje vimos uma equipe adulta, muito consistente. E eu gosto de ver equipes assim, organizadas. Eles estão de parabéns pelo que fizeram.
Questionado sobre o atual momento do Verdão e em paralelo com sua chegada, quando foi alvo de críticas, principalmente após a pífia campanha no Mundial do ano passado, o português minimizou o julgamento prévio. Disse que somente elogios 'amolecem', convive com as críticas desde os tempos de jogador profissional, quando tinha 18 anos, e que prefere sempre se empenhar no trabalho e não ficar dando justificativas em entrevista.
- Obviamente se tende a gostar mais dos elogios, mas eu costumo dizer que os elogios muitas vezes amolecem. Para mim a corda tem que estar sempre esticada. Respeitar tudo e todos, mas saber que nós temos de ter o controle quando percebemos como funciona o que deixa nos influenciar ou não.
Crédito: DuduejogadoresdoVerdãocomemoramosegundogolnojogodestaterça-feira(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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