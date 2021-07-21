À espera de abertura da janela europeia, Giuliano aprimora forma física no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Enquanto o meia Giuliano, primeiro reforço do Corinthians na temporada, não está apto para estrear, ele tem feito um trabalho físico específico com os profissionais do Timão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNa atividade desta quarta-feira (21), o atleta realizou o aquecimento com todo o elenco corintiano e depois fez um trabalho específico, supervisionado pelo preparador físico Fabrício Pimenta.

Sem entrar em campo desde abril, quando fez a sua última partida pelo Istambul Basaksehir, da Turquia, clube que defendia antes e acertar com o Time do Povo, Giuliano precisa ganhar ritmo para entrar em campo.