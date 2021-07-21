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À espera de abertura da janela europeia, Giuliano aprimora forma física no Corinthians

Primeiro reforço do Timão nesta temporada só poderá estrear a partir de agosto...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 15:03
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Enquanto o meia Giuliano, primeiro reforço do Corinthians na temporada, não está apto para estrear, ele tem feito um trabalho físico específico com os profissionais do Timão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNa atividade desta quarta-feira (21), o atleta realizou o aquecimento com todo o elenco corintiano e depois fez um trabalho específico, supervisionado pelo preparador físico Fabrício Pimenta.
Sem entrar em campo desde abril, quando fez a sua última partida pelo Istambul Basaksehir, da Turquia, clube que defendia antes e acertar com o Time do Povo, Giuliano precisa ganhar ritmo para entrar em campo.
O jogador ainda não foi apresentado oficialmente e também não possui data para estrear. Uma coisa é fato, a primeira vez do meia com a camisa corintiana não será neste mês de julho, já que para se regularizado no clube do Parque São Jorge, ele precisa ter homologado o seu desligamento da equipe turca, o que só poderá acontecer em agosto, quando abre a janela de transferências do futebol europeu.

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