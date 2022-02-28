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À espera da transição para a SAF, Botafogo tenta encontrar soluções para reagir rápido no Carioca

Enquanto 'migração' para nova gestão não chega, interino Lúcio Flávio vive realidade de comandar uma equipe com elenco curto e repleta de problemas...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 06:30
O técnico interino Lúcio Flávio tende a ter um dilema pela frente. Enquanto o Botafogo acalenta a a expectativa pela "migração" para a SAF, a equipe voltou a apresentar um futebol pobre ofensivamente e foi vulnerável na defesa. E uma realidade foi explicitada para os torcedores ao projetar os últimos jogos da Taça Guanabara (primeira fase do Estadual). - Todos são sabedores dessa transição. Está acontecendo, o campeonato em andamento. Diante do cenário, são esses jogadores que fazem parte, que estão em condição de jogar. Tem de condicioná-los para no próximo jogo ser de recuperação - reforçou Lúcio Flávio.
Por mais que o empresário John Textor projete contratações de alto nível (inclusive para o novo treinador), o Alvinegro que atualmente vai a campo no Estadual lida com as dores de cabeça por ter um grupo curto. Neste início de temporada, o interino Lúcio Flávio tem padecido ainda mais diante das sucessivas lesões do elenco.
Além disto, jogadores que terminaram 2021 em alta não vêm mantendo o rendimento. Na partida contra a Lusinha, no Luso-Brasileiro, Gatito Fernández, Kanu e Carli foram alguns dos que cometeram erros que custaram a segunda derrota seguida na competição.
A formação de domingo (27) também não favoreceu Chay. Com a transição lenta da marcação, o camisa 14 acabou sobrecarregado e teve pouquíssimos momentos nos quais surgiu com força para engatar as jogadas. Em uma delas, deu chute que culminou no gol do empate botafoguense, marcado por Matheus Nascimento. Só que a reação alvinegra não veio com o vigor esperado.
Há um compasso de espera para que a mudança de gestão, enfim, saia do papel. Por isto, cabe ao atual Botafogo se reencontrar em campo e comprovar que há condições para deixar um bom caminho para a chegada do novo investidor.
Crédito: 'Sãoessesjogadoresquefazemparte,queestãoemcondiçãodejogar',reforçouLúcioFlávio(Foto:VitorSilva/Botafogo

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