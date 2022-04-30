'A coruja não vai dormir hoje', brinca Scarpa sobre gol da vitória do Palmeiras sobre Juazeirense

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre a Juazeirense por 2 a 1, na noite deste sábado (30), na Arena Barueri, o meia Gustavo Scarpa brincou sobre onde conseguiu acertar o chute que selou o tento redentor. na saída de campo.- A coruja não vai mais dormir hoje - brincou Scarpa, referindo-se ao fato do seu chute acertar o travessão antes de balançar as redes.

Para o camisa 14, os torcedores precisam entender que já era esperado dificuldades contra o adversário baiano, atualmente na Série D do Brasileirão, superado apenas de virada, como gol no segundo tempo.

- Jogo muito difícil. A gente sabe da diferença entre as equipes, sabíamos que eles iam vir bem fechados. Tínhamos consciência da situação do jogo, que eles viriam fechados. Normal, temos que saber a condição deles, é a oportunidade da vida deles.

Sobre o seu gol, Scarpa destacou que ficou feliz por criar oportunidade jogando na meia, sua posição de origem, já que costuma ser improvisado na ala esquerda por Abel Ferreira.

- Foi um reflexo. Jogar mais perto da minha posição acaba criando espaços para chutar de longe, como eu fiz hoje. Na verdade, o cara (adversário) caiu, eu ajeitei e pensei, 'eles vão fechar'... Quando vi que estava sozinho, aproveitei e chutei.TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil-2022 clicando aqui

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