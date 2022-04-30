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'A coruja não vai dormir hoje', brinca Scarpa sobre gol da vitória do Palmeiras sobre Juazeirense

Meia destacou ainda que plantel alviverde já esperava duelo difícil...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 20:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 20:32
Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre a Juazeirense por 2 a 1, na noite deste sábado (30), na Arena Barueri, o meia Gustavo Scarpa brincou sobre onde conseguiu acertar o chute que selou o tento redentor. na saída de campo.- A coruja não vai mais dormir hoje - brincou Scarpa, referindo-se ao fato do seu chute acertar o travessão antes de balançar as redes.
Para o camisa 14, os torcedores precisam entender que já era esperado dificuldades contra o adversário baiano, atualmente na Série D do Brasileirão, superado apenas de virada, como gol no segundo tempo.
- Jogo muito difícil. A gente sabe da diferença entre as equipes, sabíamos que eles iam vir bem fechados. Tínhamos consciência da situação do jogo, que eles viriam fechados. Normal, temos que saber a condição deles, é a oportunidade da vida deles.
Sobre o seu gol, Scarpa destacou que ficou feliz por criar oportunidade jogando na meia, sua posição de origem, já que costuma ser improvisado na ala esquerda por Abel Ferreira.
- Foi um reflexo. Jogar mais perto da minha posição acaba criando espaços para chutar de longe, como eu fiz hoje. Na verdade, o cara (adversário) caiu, eu ajeitei e pensei, 'eles vão fechar'... Quando vi que estava sozinho, aproveitei e chutei.TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil-2022 clicando aqui
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Crédito: MurilodisputabolacontrarivalemvitóriadoPalmeirasemBarueri(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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