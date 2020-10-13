A Baixada é fogo! Melhores amigos, Caio Alexandre e Kanu viram protagonistas do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

"Kanu! Kanu! Eu te amo!", exclamou Caio Alexandre após marcar o segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Sport, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A dupla, diretamente envolvida no resultado na Ilha do Retiro - o meia marcou um gol e o zagueiro deu uma assistência -, se consolidou como protagonista do Alvinegro. Os dois, contudo, já são parceiros de longa data.

Dois dos atletas com mais jogos do Botafogo na temporada, Caio Alexandre e Kanu são melhores amigos. A amizade, que começou nas categorias de base, se fortaleceu ainda mais no profissional. O meio-campista, em entrevista exclusiva ao LANCE!, afirmou que os dois se uniram para superar momentos difíceis e chegarem ao time titular.

- Chegar no profissional e estar em um momento bom com o Kanu é sensacional. Assim que eu subi para o profissional eu ia de carona com ele ou ele comigo. No começo, ele também não era relacionado, assim como eu. Ele me dava conselhos. Chegou antes de mim, foi emprestado. Trabalhamos muito juntos, domingo que tinha jogo a gente ia para o Nilton Santos de manhã para treinar. Nós crescemos juntos. No começo do ano tivemos nossas primeiras oportunidades no Carioca e poder desfrutar de tudo isso hoje é sensacional. Tem muita coisa pela frente ainda, mas é um momento especial. Olhar para trás e ver tudo o que a gente passou é gratificante - comemorou Caio.

- Sou nascido e criado em Caxias, até hoje moro lá. Fico feliz de dar orgulho para o meu lugar, para os meus pais e todos aqueles que torcem por mim. Chegar no profissional em um clube gigantesco é a realização de um sonho. Muitos torcem pela a gente, queremos (ele e Kanu) seguir desempenhando um grande papel para representar as pessoas. A gente faz projetos sociais e sempre pensamos em um lugar melhor. Creio que com essa ajuda muitos jovens podem realizar sonhos. Nossa vitória dentro do futebol é uma vitória de Caxias também - destacou o camisa 19.