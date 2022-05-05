777 Partners tem hábito de demitir técnicos ao assumir clubes e põe em xeque futuro de Zé Ricardo no Vasco

A 777 Partners tem até o dia 21 de maio para apresentar a proposta vinculante para a compra da SAF do Vasco. Com a iminente venda do futebol do clube, Zé Ricardo corre o risco de perder o cargo, caso o desempenho da equipe continue o mesmo, uma vez que a empresa norte-americana tem um histórico de demitir treinadores ao assumirem o comando nos clubes.+ Confira a tabela da Série B

Os americanos são acionistas majoritários de dois times pelo mundo, o Genoa, da Itália, e o Standard Liège, da Bélgica. Além disso, estão perto de adquirirem 70% do futebol do Vasco e 100% do Red Star, na França.

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Quando assumiram o time italiano, a primeira mudança foi a troca do presidente. O nome escolhido foi o do médico Alberto Zangrillo, doutor particular de Silvio Berlusconi, que é um torcedor fanático do clube e conhecido na Europa.

No departamento de futebol promoveram as chegadas do alemão Johannes Spors, ex-chefe de scout do Red Bull Leipzig. Além do técnico alemão Alexandre Blessin.

Na Bélgica, o cenário não foi diferente e o ato foi repetido ao demitirem o treinador Luka Elsner. No momento, quem comanda o Standard Liège é o auxiliar William Still de forma interina.Evidentemente, o futuro do futebol do Cruz-Maltino será revelado quando a 777 Partners adquirir 70% do futebol. Porém, se o Vasco não começar a apresentar resultados e uma boa performance, as chances do técnico Zé Ricardo permanecer, com a entrada dos americanos, são mínimas.

Inclusive, segundo o portal 'Uol', o presidente Jorge Salgado está sofrendo pressão interna e externa para demitir o treinador. Mas o dirigente não quer efetuar mudanças antes de passar o bastão para a empresa.

Por fim, vale destacar que, Cruzeiro e Botafogo também demitiram seus técnicos (Luxemburgo e Enderson Moreira, respectivamente) depois que seus sócios majoritários começaram a comandar.