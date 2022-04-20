Vitória bate o Nova Venécia e se garante na final do Capixabão

Jogadores do Vitória comemoram a classificação para a final após a partida Crédito: Reprodução/TVE

O Vitória visitou o Nova Venécia pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2022 com o objetivo de reverter a derrota, por 2 a 1, no primeiro jogo. Na tarde desta quarta-feira (20), o Alvianil de Bento Ferreira soube ser paciente e cirúrgico para construir o 3 a 1 no marcador e carimbar a vaga no Campeonato Brasileiro Série D e na decisão do Estadual.

Classificado, o Vitória agora espera o vencedor do confronto entre Serra e Real Noroeste na final. O Capixabão será decidido em dois jogos. Como ficou fora do top-4 da primeira fase da competição, o Alvianil de Bento Ferreira não terá a vantagem de atuar como mandante no jogo de volta.

O JOGO

O Nova Venécia chegou com perigo em duas oportunidades. Logo aos cinco minutos, João Moura quase colocou contra o próprio patrimônio ao cortar um cruzamento rasteiro de Patrick. O próprio atacante balançou as redes ao completar cruzamento de Jairo, mas o artilheiro do Leão do Norte estava em posição irregular. O Vitória cresceu e tomou conta do jogo. Com isso, a equipe visitante foi premiada com dois gols de Rodriguinho. O primeiro saiu aos 37 minutos, após o jogador aproveitar sobra de saída estranha do goleiro Paulo Henrique. Já nos acréscimos, Rodriguinho recebeu cruzamento de Carlinhos e ampliou de voleio.