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Voo da Águia

Vitória bate o Nova Venécia e se garante na final do Capixabão

Alvianil de Bento Ferreira espera o adversário que sairá do confronto entre Serra e Real Noroeste

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2022 às 17:35
Jogadores do Vitória comemoram a classificação para a final após a partida
Jogadores do Vitória comemoram a classificação para a final após a partida Crédito: Reprodução/TVE
O Vitória visitou o Nova Venécia pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2022 com o objetivo de reverter a derrota, por 2 a 1, no primeiro jogo. Na tarde desta quarta-feira (20), o Alvianil de Bento Ferreira soube ser paciente e cirúrgico para construir o 3 a 1 no marcador e carimbar a vaga no Campeonato Brasileiro Série D e na decisão do Estadual. 
Classificado, o Vitória agora espera o vencedor do confronto entre Serra e Real Noroeste na final. O Capixabão será decidido em dois jogos. Como ficou fora do top-4 da primeira fase da competição, o Alvianil de Bento Ferreira não terá a vantagem de atuar como mandante no jogo de volta. 

O JOGO

O Nova Venécia chegou com perigo em duas oportunidades. Logo aos cinco minutos, João Moura quase colocou contra o próprio patrimônio ao cortar um cruzamento rasteiro de Patrick. O próprio atacante balançou as redes ao completar cruzamento de Jairo, mas o artilheiro do Leão do Norte estava em posição irregular. O Vitória cresceu e tomou conta do jogo. Com isso, a equipe visitante foi premiada com dois gols de Rodriguinho. O primeiro saiu aos 37 minutos, após o jogador aproveitar sobra de saída estranha do goleiro Paulo Henrique. Já nos acréscimos, Rodriguinho recebeu cruzamento de Carlinhos e ampliou de voleio. 
Logo nos primeiros segundos da etapa complementar, o Vitória anotou o seu terceiro gol. No lance, a equipe recuperou a bola no campo de ataque e Chiquinho cruzou para João Paulo empurrar para as redes. Irreconhecível, o Nova Venécia reagiu com Buá, aos 14 minutos, após grande jogada de Ihallan pelo lado esquerdo. A partida se manteve muito disputada, mas sem que as equipes assustassem os goleiros. Na reta final, o Alvianil suportou a pressão como pôde, enquanto o Nova Venécia apostava nas bolas alçadas na área. Fim de papo e classificação do Vitória.

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