Mesmo sem vencer há três jogos, Real Noroeste vê sequência positiva

Técnico Duzinho, do Real Noroeste, avalia primeira partida da Série D Crédito: Alberto Borém

No último sábado (31), diante do Vitória, o técnico do Real Noroeste,Duzinho Reis, viu sua equipe empatar pela terceira vez consecutiva na Série D do Campeonato Brasileiro. O time merengue chegou a ficar atrás no placar, mas conseguiu igualar após Jacson sofrer pênalti e Peixoto converter. O 1 a 1 contra o lanterna Vitória deixa a equipe de Águia Branca em alerta. Afinal, outras equipes já aparecem no retrovisor.

Atualmente, o time de Águia Branca ocupa a terceira posição. Porém, a atual sequência de três jogos sem vencer é, até agora, a pior do time no campeonato. O Real Noroeste também sofre com a falta de ofensividade. Se nas rodadas anteriores o time manteve uma média de dois gols por jogo, nas últimas três partidas a equipe balançou as redes apenas duas vezes.

O treinador da equipe avalia que, diante da qualidade dos adversários, essa sequência não é negativa. Os resultados se deram pela dificuldade dos últimos jogos. Vitória e Real sempre é um jogo difícil. É clássico. Eu não me recordo de um Vitória e Real que tenha sido fácil, declarou Duzinho Reis. Além do confronto entre capixabas, o Real Noroeste enfrentou o líder, Aparecidense, e o vice-líder, Goianésia.

DESFALQUES

O técnico também precisa encontrar substitutos para jogadores que estão no departamento médico. O meia-atacante Aloísio, que se destacou no início do campeonato, é um dos desfalques no setor ofensivo. Recentemente, o time fechou com três reforços para a continuidade do campeonato.

Atualmente, o Real Noroeste possui 16 pontos. São dois a menos do que o vice-líder e três a mais do que o quarto colocado (que tem um jogo a menos). Em dez jogos disputados, foram quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

SEQUÊNCIA DE JOGOS

A equipe de Águia Branca viaja até Mato Grosso para enfrentar o União Rondonópolis, atual sétimo colocado, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato brasileiro série D. A partida acontecerá no próximo sábado (07), às 16h. O palco do confronto será o Estádio Luthero Lopes.

Nos últimos cinco jogos, o clube do centro-oeste somou apenas um ponto. Foram quatro derrotas e um empate. Mesmo assim, Duzinho Reis ressalta que, matematicamente, todos os times ainda têm chance de se classificarem para a próxima fase. "É preciso respeitar a equipe do União, já que eles seguem na disputa, pontuou.

Na sequência, o Real Noroeste enfrentará Operário de VG (casa), Águia Negra (casa) e Goiânia (fora). Os últimos dois disputam diretamente com o Real pela classificação para a próxima fase do torneio.