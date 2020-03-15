Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • FPF cancela a presença da imprensa nos jogos do Paulista devido ao coronavírus
Covid-19

FPF cancela a presença da imprensa nos jogos do Paulista devido ao coronavírus

Como a atuação da mídia nas partidas de futebol inclui aglomerações e contatos físicos em locais fechados, foi decidido o credenciamento, apenas, os detentores de direitos de transmissão de algumas partida

Publicado em 15 de Março de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 10:02
A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou em nota na sexta-feira (13) que cancelou a presença da imprensa nos jogos do Campeonato Paulista neste final de semana por conta do coronavírus.
Segundo a federação, após diálogo com todos os clubes envolvidos nas partidas e com as associações de cronistas esportivos e fotógrafos, foi definido o protocolo de trabalho à imprensa nas partidas do final de semana com portões fechados.
A FPF, Corinthians, Ituano, Santos, São Paulo, Portuguesa e Rio Claro, com apoio de Aceesp, Aceisp e Arfoc, entendem que, diante do estágio de transmissão do novo coronavírus, se deve trabalhar com todos os cuidados possíveis pela saúde dos torcedores, além dos profissionais de imprensa.
Arena Corinthians, em Itaquera Crédito: Reprodução
Neste sentido, sabendo que a atuação da mídia nas partidas de futebol incluem invariavelmente aglomerações e contatos físicos em locais fechados. Foi decidido que serão credenciados apenas os detentores de direitos de transmissão para as partidas abaixo:
  • São Paulo x Santos
  • Corinthians x Ituano
  • Portuguesa x Rio Claro
Apenas terão acesso aos estádios nessas partidas os profissionais previamente credenciados para a transmissão oficial da partida para televisão ou streaming. Os clubes disponibilizarão material de foto e vídeo para a imprensa.
Todos os demais jogos fora da capital paulista seguem com o credenciamento normal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses
Imagem de destaque
Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados