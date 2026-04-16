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Tênis

Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique

Brasileiro encara Ben Shelton nesta sexta-feira

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 14:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 abr 2026 às 14:41
João Fonseca
Mateo Villalba/Getty Images
O tenista brasileiro João Fonseca, número 35 do mundo, cravou nova vitória sobre o francês Arthur Rinderknech (26º) uma semana após superar o adversário na segunda rodada do Masters 1000 de Mônaco. Nesta quarta-feira (15), o carioca de 19 anos avançou com facilidade às quartas de final após despachar o francês em sets diretos (6/3 e 6/2) e assegurou presença nas quartas. 
O próximo embate será nesta quinta (16) contra o número 6 do mundo, o norte-americano Ben Shelton, atual vice-campeão do torneio. Nesta temporada Fonseca já duelou com o italiano Jannik Sinner (Indian Wells), então número 2 do mundo; com o Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami – quando o espanhol liderava o ranking – e com o alemão Alexander Zverev (3º) no Masters de Mônaco. Embora não tenha vencido nenhum dos três, Fonseca tem muito a ganhar em confrontos contra os top 10 do circuito, principalmente o amadurecimento físico e mental.
Em janeiro do ano passado, o brasileiro surpreendeu o mundo ao derrotar o número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev no seu primeiro Grand Slam da carreira, o Aberto da Austrália. Na ocasião Fonseca ocupava a 112ª posição no ranking. Mesmo assim, levou a melhor por 3 sets a 0, com parciais de 7-6(1), 6-3 e 7-6(5).  
João Fonseca
Alexander Hassestein/Getty Images for BMW
O ATP de Munique é um dos torneios preparatórios para Roland Garrros (França), o segundo Grand Slam do ano. Fonseca busca chegar ao 32º lugar antes de corte do ranking do torneio parisiense, programado para maio. O corte costuma ocorrer seis semanas antes da competição.

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