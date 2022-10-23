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Brasileirão

Com reservas, Flamengo vence América-MG e encosta no vice-líder Inter

No embalo da conquista da Copa do Brasil, rubro-negro poupa os titulares, mas vence por 2 a 1 fora de cara e chega aos 58 pontos, em terceiro lugar

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 21:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2022 às 21:29
BELO HORIZONTE - Mesmo com um time recheado de reservas, o Flamengo venceu o América-MG por 2 a 1 neste sábado (22), em Belo Horizonte, e segue na missão de tentar se manter no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro nas rodadas que restam na competição. O resultado deixa o time carioca com 58 pontos na terceira colocação  — dois a menos que o vice-líder Internacional.
Todos os gols saíram no primeiro tempo. Matheus França e Everton Cebolinha anotaram para os cariocas enquanto Everaldo descontou.
Matheus França comemora gol do Flamengo sobre o América-MG, no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro
Matheus França comemora o primeiro gol do Flamengo sobre o América Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Ainda no embalo da conquista da Copa do Brasil no meio de semana, em cima do Corinthians, o técnico Dorival Júnior apostou em uma equipe alternativa a fim de poupar os seus titulares para final da Libertadores, marcado para o dia 29 de outubro em Guayaquil, diante do Athletico-PR.
Na próxima terça (25), o Flamengo recebe o Santos no Maracanã e mais uma vez deve entrar em campo com os suplentes. Já o time mineiro entra em campo na quarta (26) e enfrenta o Goiás no estádio da Serrinha, em Goiânia. A equipe do técnico Vagner Mancini segue com 45 pontos na parte intermediária da tabela.
O Flamengo saiu na frente logo os 11 minutos. Marinho cobrou escanteio da direita e Matheus França, no primeiro pau, cabeceou para fazer 1 a 0. Mas o time carioca sequer teve tempo de comemorar. No lance seguinte, a bola ficou pingando na área, Diego tentou fazer o corte e a bola bateu no braço de Wellington Paulista. Na sequência, Everaldo definiu a jogada com um chute cruzado e empatou o jogo.
O árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima deu o gol, mas em seguida consultou o VAR. Após rever o lance no monitor, ele confirmou a sua marcação e o 1 a 1 no placar.
O jogo seguiu em alta intensidade. Em resposta a mais uma ação ofensiva da equipe mineira, o Flamengo voltou a estar à frente do marcador. Everton Cebolinha fechou da esquerda para o meio, achou um espaço na grande área e bateu cruzado para fazer 2 a 1 aos 23 minutos.
Uma característica da partida foi o critério adotado pela arbitragem que não marcava qualquer tipo de falta e se mostrava tolerante ao contato físico na disputa das jogadas. Em uma delas, João Gomes foi desarmado e Alê, em chute de meia distância, quase empatou novamente.
O América-MG seguiu explorando a velocidade de Everaldo e perdeu duas boas chances com o atacante. Disposto a aproveitar os espaços na defesa do rival, o Flamengo também assustou os donos da casa em oportunidades desperdiçadas por Matheus França, Everton Cebolinha e Marinho.
Para tornar seu time mais efetivo Vagner Mancini fez logo três mudanças na volta do intervalo. Benítez, ex-São Paulo, passou a ser responsável pelas jogadas de ataque enquanto Matheusinho e Mastriani entraram para incomodar mais o setor defensivo rubro-negro.
Com menos posse de bola, o Flamengo recuou para atrair o América-MG e usar a velocidade de Marinho e Everton Cebolinha. Apesar de encaixar alguns contra-ataques, os atacantes rubro-negros falharam no momento da finalização e pouco ameaçou o gol de Matheus Cavichioli.
No final, o Flamengo esteve mais perto de ampliar o placar com seguidas chances desperdiçadas pelos seus atacantes. No final, o América-MG ainda buscou uma última chance de empatar em jogada aérea com Conti, mas Hugo Souza fez a defesa e garantiu o resultado de 2 a 1.

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