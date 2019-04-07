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Polêmica na web

Capixaba pede desculpas por comportamento com americana

Lorenzo Avanzi, de 19 anos, constrangeu uma mulher enquanto gravava vídeo falando em português

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 22:35

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

06 abr 2019 às 22:35
Capixaba Lorenzo Catto, 19, causa polêmica nas redes sociais após insultar mulher em vídeo Crédito: Reprodução
O capixaba Lorenzo Avanzi, de 19 anos, que constrangeu uma americana em um vídeo divulgado nas redes sociais pediu desculpas pelo comportamento neste sábado (6). Por meio de nota, o jovem disse que reconhece que a atitude foi errada e tem ciência de ter sido desrespeitoso e egoísta.
Ainda segundo a nota, o vídeo foi gravado no último final de semana. Lorenzo disse que já pediu perdão a mulher que aparece nas imagens e afirmou ainda que se sente envergonhado com a repercussão do caso.
“De modo algum essa atitude reflete os valores por mim aprendidos em meu país, na minha família e nas escolas onde estudei”, explicou.
Nas imagens, o jovem, que atualmente mora nos Estados Unidos, aparece dirigindo, enquanto grava um vídeo, dizendo “essa aqui é a vadia que vou comer hoje”. A mulher esconde o rosto e aparenta não entender o que Lorenzo diz em português.
Além disso, Lorenzo ainda pede insistentemente, em inglês, para a jovem dizer oi: “Fala oi, vagabunda”. Constrangida, a mulher tampa o rosto e depois acena brevemente. O capixaba finaliza o vídeo a chamando de desgraçada.
O vídeo ganhou repercussão após ter sido compartilhado pelo youtuber Felipe Neto. Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com as imagens.
VEJA O POST
Lorenzo está nos Estados Unidos desde 2017 e, no Brasil, passou pela Next Academy, que atua na área de programas esportivos e educacionais. No entanto, o coordenador da Next no Espírito Santo, Luiz Guilherme Stein, esclarece que o atleta não possui mais ligação com a empresa.
"A Next apenas prepara os jogadores com a parte atlética e o inglês. Desde 2017, quando embarcou para os EUA, o Lorenzo não possui mais vínculo com a empresa. Pessoalmente, reprovo a atitude dele".
Stein afirma, ainda, que nunca imaginou que o goleiro fosse capaz de ter essa atitude. "Enquanto esteve com a gente, ele foi um garoto aplicado e estudioso", declara.
CONFIRA A NOTA DO CAPIXABA NA ÍNTEGRA
"Venho através desta nota me desculpar publicamente pelo comportamento que tive no último final de semana e por minhas falas no vídeo que vieram a público neste 5 de abril de 2019.
Reconheço que minha atitude foi errada e tenho ciência de que fui desrespeitoso e egoísta. Já pedi, inclusive, perdão à moça que aparece no vídeo e estou envergonhado com a repercussão que tudo isso ganhou. De modo algum essa atitude reflete os valores por mim aprendidos em meu país, na minha família e nas escolas onde estudei.
Estou profundamente arrependido e espero ser perdoado não só pela jovem e seus familiares, mas também pelos meus familiares, amigos e instituição de ensino onde hoje estudo.
Tive uma atitude injustificável e que já é motivo de grande aprendizado para mim: eu não tinha o direito de desrespeitar e destratar uma mulher. Esse tipo de comportamento nunca foi e nunca deverá ser aceito."

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