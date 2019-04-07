Capixaba pede desculpas por comportamento com americana

Capixaba Lorenzo Catto, 19, causa polêmica nas redes sociais após insultar mulher em vídeo Crédito: Reprodução

vídeo divulgado nas redes sociais pediu desculpas pelo comportamento neste sábado (6). Por meio de nota, o jovem disse que reconhece que a atitude foi errada e tem ciência de ter sido desrespeitoso e egoísta. O capixaba Lorenzo Avanzi, de 19 anos, que constrangeu uma americana em umpediu desculpas pelo comportamento neste sábado (6). Por meio de nota, o jovem disse que reconhece que a atitude foi errada e tem ciência de ter sido desrespeitoso e egoísta.

Ainda segundo a nota, o vídeo foi gravado no último final de semana. Lorenzo disse que já pediu perdão a mulher que aparece nas imagens e afirmou ainda que se sente envergonhado com a repercussão do caso.

“De modo algum essa atitude reflete os valores por mim aprendidos em meu país, na minha família e nas escolas onde estudei”, explicou.

Nas imagens, o jovem, que atualmente mora nos Estados Unidos, aparece dirigindo, enquanto grava um vídeo, dizendo “essa aqui é a vadia que vou comer hoje”. A mulher esconde o rosto e aparenta não entender o que Lorenzo diz em português.

Além disso, Lorenzo ainda pede insistentemente, em inglês, para a jovem dizer oi: “Fala oi, vagabunda”. Constrangida, a mulher tampa o rosto e depois acena brevemente. O capixaba finaliza o vídeo a chamando de desgraçada.

O vídeo ganhou repercussão após ter sido compartilhado pelo youtuber Felipe Neto. Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com as imagens.

VEJA O POST

Lorenzo está nos Estados Unidos desde 2017 e, no Brasil, passou pela Next Academy, que atua na área de programas esportivos e educacionais. No entanto, o coordenador da Next no Espírito Santo, Luiz Guilherme Stein, esclarece que o atleta não possui mais ligação com a empresa.

"A Next apenas prepara os jogadores com a parte atlética e o inglês. Desde 2017, quando embarcou para os EUA, o Lorenzo não possui mais vínculo com a empresa. Pessoalmente, reprovo a atitude dele".

Stein afirma, ainda, que nunca imaginou que o goleiro fosse capaz de ter essa atitude. "Enquanto esteve com a gente, ele foi um garoto aplicado e estudioso", declara.

CONFIRA A NOTA DO CAPIXABA NA ÍNTEGRA

"Venho através desta nota me desculpar publicamente pelo comportamento que tive no último final de semana e por minhas falas no vídeo que vieram a público neste 5 de abril de 2019.

Reconheço que minha atitude foi errada e tenho ciência de que fui desrespeitoso e egoísta. Já pedi, inclusive, perdão à moça que aparece no vídeo e estou envergonhado com a repercussão que tudo isso ganhou. De modo algum essa atitude reflete os valores por mim aprendidos em meu país, na minha família e nas escolas onde estudei.

Estou profundamente arrependido e espero ser perdoado não só pela jovem e seus familiares, mas também pelos meus familiares, amigos e instituição de ensino onde hoje estudo.