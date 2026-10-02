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Amistoso com a Índia

Ancelotti dará minutagem a quem pouco atuou contra Austrália pela seleção

O simbólico amistoso contra a Índia, neste sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá, será uma oportunidade para o técnico realizar novos testes

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 10:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2026 às 10:52

O simbólico amistoso contra a Índia, neste sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá, será uma oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti realizar novos testes e, portanto, dar minutagem a quem pouco atuou pela seleção brasileira nos dois jogos contra a Austrália, no empate por 1 a 1 e na vitória por 4 a 2.

Quem menos atuou?

De todo o elenco, o único que ainda não entrou em campo nesta Data Fifa foi o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba. Ancelotti, porém, já adiantou que o jovem terá sua oportunidade diante dos indianos: "Morisco vai jogar o próximo jogo", disse após o 4 a 2 sobre a Austrália.


Outros cinco, porém, atuaram menos de 45 minutos: o meia Breno Bidon, do Corinthians, e o zagueiro Arthur Dias, do Athletico, por exemplo, somam apenas três minutos cada. Em seguida vem o volante Martinelli, do Fluminense, com sete minutos; o atacante Pedro, do Flamengo, com 26 minutos; o volante Douglas Luiz, da Juventus, com 29 minutos; e o atacante Samuel Lino, do Flamengo, com 33 minutos.


"A melhor maneira é a seleção brasileira se apresentar bem (contra a Índia), tentar fazer um jogo bonito e seguir com a ideia clara, com progressão dos jovens. Sou muito claro com eles: não é um teste, eles não estão aqui para eu ver como são ou como não são. São muito bons e têm que aproveitar essa oportunidade. Nós vamos acompanhar essa progressão. Repito: estou muito confiante com esses jovens e outros vão estar na próxima convocação", disse o treinador.

Quem mais atuou?

Ao todo, nove jogadores atuaram mais que 90 minutos somando os dois jogos contra a Austrália e o líder da estatística não foi sequer titular na última Copa do Mundo. O recordista é o volante Danilo, do Botafogo, com 177 minutos. O jogador foi titular nos dois compromissos do Brasil após o mundial.


Em seguida vem o atacante Vini Jr, do Real Madrid, com 147 minutos; o volante Bruno Guimarães, do Arsenal, com 144 minutos; o atacante Raphinha, do Barcelona, com 135 minutos; o lateral-direito Matheuzinho, do Corinthians, com 119 minutos; o atacante Endrick, do Real Madrid, com 109 minutos; o atacante Estêvão, do Chelsea, com 105 minutos; o lateral-esquerdo Mauro Júnior, do PSV, com 101 minutos; e o zagueiro Jair Cunha, do Nottingham Forest, também com 101 minutos.

Raphinha é cortado e abre espaço

Quarto com a maior minutagem nos amistosos contra a Austrália, Raphinha foi cortado da Data Fifa após sentir um desconforto na coxa direita ainda no primeiro tempo do segundo jogo diante dos australianos. O atacante havia sido titular nas duas partidas.


Com isso, abre-se espaço na disputa pela titularidade contra a Índia. A tendência é a de que Ancelotti opte por um dos atacantes. No primeiro amistoso diante da Austrália, ele colocou em campo uma formação com mais atacantes. Já no segundo optou por um 4-3-3 com três meias de ofício. A ideia é que os sistemas se alternem.


No primeiro amistoso diante da Austrália, ele colocou em campo uma formação com mais atacantes. Já no segundo optou por um 4-3-3 com três meias de ofício. A ideia é que os sistemas se alternem.


"Acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Acho que temos, no geral, uma qualidade de jogadores em que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também esse (4-3-3). É verdade que, agora, não temos muita produção de jovens meio-campistas. Por isso, Breno, Gabriel (Bontempo)... Vamos olhar para eles e ver se outros jovens podem mostrar suas qualidades. A linha é muito clara, vamos seguir as duas: o sistema com quatro na frente e o sistema com três meias", disse Carlo Ancelotti.

Confira a minutagem após os 2 jogos contra a Austrália

Pedro Morisco -- não atuou

Arthur Dias -- 3 minutos

Breno Bidon - 3 minutos

Martinelli -- 7 minutos

Pedro -- 26 minutos

Douglas Luiz -- 29 minutos

Samuel Lino -- 33 minutos

Andrey Santos -- 61 minutos

Gabriel Bontempo -- 61 minutos

Vanderson -- 61 minutos

Rayan -- 75 minutos

Douglas Santos -- 76 minutos

Vitor Reis -- 79 minutos

Gabriel Magalhães -- 90 minutos

Hugo Souza -- 90 minutos

Marquinhos -- 90 minutos

Otávio -- 90 minutos

Jair Cunha -- 101 minutos

Mauro Júnior -- 101 minutos

Estêvão -- 105 minutos

Endrick -- 109 minutos

Matheuzinho -- 119 minutos

Raphinha -- 135 minutos

Bruno Guimarães -- 144 minutos

Vinicius Junior -- 147 minutos

Danilo Santos -- 177 minutos

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