Ancelotti dará minutagem a quem pouco atuou contra Austrália pela seleção

O simbólico amistoso contra a Índia, neste sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá, será uma oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti realizar novos testes e, portanto, dar minutagem a quem pouco atuou pela seleção brasileira nos dois jogos contra a Austrália, no empate por 1 a 1 e na vitória por 4 a 2.
De todo o elenco, o único que ainda não entrou em campo nesta Data Fifa foi o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba. Ancelotti, porém, já adiantou que o jovem terá sua oportunidade diante dos indianos: "Morisco vai jogar o próximo jogo", disse após o 4 a 2 sobre a Austrália.
Outros cinco, porém, atuaram menos de 45 minutos: o meia Breno Bidon, do Corinthians, e o zagueiro Arthur Dias, do Athletico, por exemplo, somam apenas três minutos cada. Em seguida vem o volante Martinelli, do Fluminense, com sete minutos; o atacante Pedro, do Flamengo, com 26 minutos; o volante Douglas Luiz, da Juventus, com 29 minutos; e o atacante Samuel Lino, do Flamengo, com 33 minutos.
"A melhor maneira é a seleção brasileira se apresentar bem (contra a Índia), tentar fazer um jogo bonito e seguir com a ideia clara, com progressão dos jovens. Sou muito claro com eles: não é um teste, eles não estão aqui para eu ver como são ou como não são. São muito bons e têm que aproveitar essa oportunidade. Nós vamos acompanhar essa progressão. Repito: estou muito confiante com esses jovens e outros vão estar na próxima convocação", disse o treinador.
Ao todo, nove jogadores atuaram mais que 90 minutos somando os dois jogos contra a Austrália e o líder da estatística não foi sequer titular na última Copa do Mundo. O recordista é o volante Danilo, do Botafogo, com 177 minutos. O jogador foi titular nos dois compromissos do Brasil após o mundial.
Em seguida vem o atacante Vini Jr, do Real Madrid, com 147 minutos; o volante Bruno Guimarães, do Arsenal, com 144 minutos; o atacante Raphinha, do Barcelona, com 135 minutos; o lateral-direito Matheuzinho, do Corinthians, com 119 minutos; o atacante Endrick, do Real Madrid, com 109 minutos; o atacante Estêvão, do Chelsea, com 105 minutos; o lateral-esquerdo Mauro Júnior, do PSV, com 101 minutos; e o zagueiro Jair Cunha, do Nottingham Forest, também com 101 minutos.
Quarto com a maior minutagem nos amistosos contra a Austrália, Raphinha foi cortado da Data Fifa após sentir um desconforto na coxa direita ainda no primeiro tempo do segundo jogo diante dos australianos. O atacante havia sido titular nas duas partidas.
Com isso, abre-se espaço na disputa pela titularidade contra a Índia. A tendência é a de que Ancelotti opte por um dos atacantes. No primeiro amistoso diante da Austrália, ele colocou em campo uma formação com mais atacantes. Já no segundo optou por um 4-3-3 com três meias de ofício. A ideia é que os sistemas se alternem.
No primeiro amistoso diante da Austrália, ele colocou em campo uma formação com mais atacantes. Já no segundo optou por um 4-3-3 com três meias de ofício. A ideia é que os sistemas se alternem.
"Acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Acho que temos, no geral, uma qualidade de jogadores em que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também esse (4-3-3). É verdade que, agora, não temos muita produção de jovens meio-campistas. Por isso, Breno, Gabriel (Bontempo)... Vamos olhar para eles e ver se outros jovens podem mostrar suas qualidades. A linha é muito clara, vamos seguir as duas: o sistema com quatro na frente e o sistema com três meias", disse Carlo Ancelotti.
Pedro Morisco -- não atuou
Arthur Dias -- 3 minutos
Breno Bidon - 3 minutos
Martinelli -- 7 minutos
Pedro -- 26 minutos
Douglas Luiz -- 29 minutos
Samuel Lino -- 33 minutos
Andrey Santos -- 61 minutos
Gabriel Bontempo -- 61 minutos
Vanderson -- 61 minutos
Rayan -- 75 minutos
Douglas Santos -- 76 minutos
Vitor Reis -- 79 minutos
Gabriel Magalhães -- 90 minutos
Hugo Souza -- 90 minutos
Marquinhos -- 90 minutos
Otávio -- 90 minutos
Jair Cunha -- 101 minutos
Mauro Júnior -- 101 minutos
Estêvão -- 105 minutos
Endrick -- 109 minutos
Matheuzinho -- 119 minutos
Raphinha -- 135 minutos
Bruno Guimarães -- 144 minutos
Vinicius Junior -- 147 minutos
Danilo Santos -- 177 minutos