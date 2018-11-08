Espírito Santo tem a menor taxa de homicídios em 29 anos

Pela pesquisa do Observatório da Segurança Pública, o indicador de 2018 é de 28,1 crimes a cada 100 mil habitantes. Crédito: G1

O Espírito Santo está com a menor taxa de homicídios dolosos em 29 anos, de acordo com um novo levantamento realizado pelo Observatório da Segurança Pública. Pela pesquisa, o indicador de 2018 é de 28,1 crimes a cada 100 mil habitantes – o menor no período compreendido entre 1989 e este ano. Em 2009, essa taxa chegou a ser de 58,3.

Como era

O Estado também registra uma queda de 22,5% dos homicídios neste ano. A comparação é entre os meses de janeiro e outubro de 2017 e 2018. Neste ano, foram contabilizados 931 homicídios dolosos, contra 1.201 no mesmo período de 2017.

Norte cai mais

Em 2018, a Região Norte está liderando as reduções de mortes, com uma queda de 29,7%, seguida pela Noroeste (23,4%) e Metropolitana (23,2%), no ranking das três primeiras. O mês de outubro contabilizou um total de quatro dias sem homicídios dolosos no Estado.

Pode isso, Arnaldo?

Promotores de uma festa na praia neste sábado, em Linhares, prometem entrada 0800 e tequila liberada para mulheres que forem com a parte de cima do corpo de biquíni.

Eles sim

A maioria dos senadores de partidos de esquerda – Rede, PT, PCdoB e PPS – seguiu a “orientação” de Bolsonaro e votou contra o aumento do salário dos ministros do STF.

Eles não

Enquanto isso, muitos aliados do presidente eleito o ignoraram e votaram a favor do aumento que deve provocar um rombo de R$ 6 bilhões no orçamento da União.

De 30 para 365

A lei que proíbe os canudos de plástico sofreu uma mudança em Vila Velha. O prazo para que os estabelecimentos se adaptem à nova legislação passou de 30 dias para um ano.

Data simbólica

A diplomação de Bolsonaro no TSE será no Dia Universal dos Direitos Humanos (10 de dezembro).

Voo atrasado

As autoridades do setor levaram quase sete meses para homologar a pista nova para pouso no Aeroporto de Vitória.

Patinetando

O prefeito Luciano Rezende quer trazer patinetes elétricos compartilhados para Vitória. Tudo bem, mas se S. Exa. mandar tapar antes os buracos das calçadas, ruas e avenidas da cidade, vai ficar melhor ainda.

Glub!

Neucimar Fraga está na China?

Glub! 2

Ontem um dos serviços mais demandados na Grande Vitória foi o Uber Boat.

Glub! 3

Fim de ano não é época de prefeito viajar. Alguma dúvida?

Zero à esquerda, não

O TRE-ES determinou que os números das três chapas que concorrem nas eleições da OAB não terão o “zero” à esquerda.

SOS!

Leitor reclama que a praça do Teatro Municipal de Vila Velha, a principal da cidade, está abandonada.

Vamos doar?

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), está pedindo doações de palmeiras. Ontem, na hora do almoço, ele ajudou a plantar três que foram doadas à municipalidade. Cada uma custa R$ 600.

Em causa própria

Bolsonaro quer tirar os privilégios das aposentadorias do serviço público (está certo), estabelecer uma idade mínima (certo), mas preservar os militares. É isso mesmo, Capitão?

Gritos lascivos

Ontem à noite, no Centro de Vitória, num Transcol com janelas fechadas e embaçadas por causa da chuva, os passageiros entediados olhavam seus celulares e eis que de repente o silêncio é quebrado com um gemidão do zap. Gargalhada geral.

Viu

O curioso desavisado se desespera para abaixar o volume e acaba abrindo outro áudio e de novo o gemidão do zap. Gargalhada geral. Uma senhorinha, cheia de autoridade e ironia, não perdeu tempo: “Viu, curioso?”

Alô, prefeituras!

Até quando?