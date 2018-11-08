Espírito Santo tem a menor taxa de homicídios em 29 anos

Pela pesquisa do Observatório da Segurança Pública, o indicador de 2018 é de 28,1 crimes a cada 100 mil habitantes.Crédito: G1
O Espírito Santo está com a menor taxa de homicídios dolosos em 29 anos, de acordo com um novo levantamento realizado pelo Observatório da Segurança Pública. Pela pesquisa, o indicador de 2018 é de 28,1 crimes a cada 100 mil habitantes – o menor no período compreendido entre 1989 e este ano. Em 2009, essa taxa chegou a ser de 58,3.
Como era
O Estado também registra uma queda de 22,5% dos homicídios neste ano. A comparação é entre os meses de janeiro e outubro de 2017 e 2018. Neste ano, foram contabilizados 931 homicídios dolosos, contra 1.201 no mesmo período de 2017.
Norte cai mais
Em 2018, a Região Norte está liderando as reduções de mortes, com uma queda de 29,7%, seguida pela Noroeste (23,4%) e Metropolitana (23,2%), no ranking das três primeiras. O mês de outubro contabilizou um total de quatro dias sem homicídios dolosos no Estado.
Pode isso, Arnaldo?
Promotores de uma festa na praia neste sábado, em Linhares, prometem entrada 0800 e tequila liberada para mulheres que forem com a parte de cima do corpo de biquíni.
Eles sim
A maioria dos senadores de partidos de esquerda – Rede, PT, PCdoB e PPS – seguiu a “orientação” de Bolsonaro e votou contra o aumento do salário dos ministros do STF.
Eles não
Enquanto isso, muitos aliados do presidente eleito o ignoraram e votaram a favor do aumento que deve provocar um rombo de R$ 6 bilhões no orçamento da União.
De 30 para 365
A lei que proíbe os canudos de plástico sofreu uma mudança em Vila Velha. O prazo para que os estabelecimentos se adaptem à nova legislação passou de 30 dias para um ano.
Data simbólica
A diplomação de Bolsonaro no TSE será no Dia Universal dos Direitos Humanos (10 de dezembro).
Voo atrasado
As autoridades do setor levaram quase sete meses para homologar a pista nova para pouso no Aeroporto de Vitória.
Patinetando
O prefeito Luciano Rezende quer trazer patinetes elétricos compartilhados para Vitória. Tudo bem, mas se S. Exa. mandar tapar antes os buracos das calçadas, ruas e avenidas da cidade, vai ficar melhor ainda.
Glub!
Neucimar Fraga está na China?
Glub! 2
Ontem um dos serviços mais demandados na Grande Vitória foi o Uber Boat.
Glub! 3
Fim de ano não é época de prefeito viajar. Alguma dúvida?
Zero à esquerda, não
O TRE-ES determinou que os números das três chapas que concorrem nas eleições da OAB não terão o “zero” à esquerda.
SOS!
Leitor reclama que a praça do Teatro Municipal de Vila Velha, a principal da cidade, está abandonada.
Vamos doar?
O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), está pedindo doações de palmeiras. Ontem, na hora do almoço, ele ajudou a plantar três que foram doadas à municipalidade. Cada uma custa R$ 600.
Em causa própria
Bolsonaro quer tirar os privilégios das aposentadorias do serviço público (está certo), estabelecer uma idade mínima (certo), mas preservar os militares. É isso mesmo, Capitão?
Gritos lascivos
Ontem à noite, no Centro de Vitória, num Transcol com janelas fechadas e embaçadas por causa da chuva, os passageiros entediados olhavam seus celulares e eis que de repente o silêncio é quebrado com um gemidão do zap. Gargalhada geral.
Viu
O curioso desavisado se desespera para abaixar o volume e acaba abrindo outro áudio e de novo o gemidão do zap. Gargalhada geral. Uma senhorinha, cheia de autoridade e ironia, não perdeu tempo: “Viu, curioso?”
Alô, prefeituras!
Até quando?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.