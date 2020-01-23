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Renata Rasseli

Especial sobre Carnaval de Vitória estreia na TV Gazeta

O especial  10, nota 10 vai ao ar no "Em Movimento", nos dias 25 de janeiro,  1°, 8 e 15 de fevereiro

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 17:11

Públicado em 

23 jan 2020 às 17:11
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Flavia Mendonça, Luanna Esteves, Mariana Perini, Carol Monteiro, Renata Rasseli, Cesinha Fernandes e Diego Araujo: a equipe do Entretenimento da Rede Gazeta vai cobrir o Carnaval de Vitória para veículos da Rede Gazeta Crédito: Adessandro Reis
O Carnaval de Vitória está no ar em todos os veículos da Rede Gazeta. Neste sábado (25), o especial "10, nota 10" estreia às 14h, no "Em Movimento", na TV Gazeta. Sucesso em 2018 e 2019, o especial de carnaval “10, nota 10” virou uma série do Em Movimento e será exibido também nos dias 1º, 8 e 15 de fevereiro. "Neste ano, dividimos os temas e  vamos abordar o assunto durante quatro sábados, sempre homenageando e valorizando os profissionais e os bastidores do carnaval capixaba", diz o diretor do programa, Cesinha Fernandes.
A jornalista Carol Monteiro, do AGTV,  também se prepara para sua segunda cobertura do Carnaval de Vitória. Ela vai apresentar a transmissão ao vivo dos desfiles de sexta-feira (14) pelo G1, ao lado do jornalista André Falcão.  Já os jornalistas Luanna Esteves e Diego Araújo estarão ao vivo na cobertura da dispersão na noite de sábado. A apresentação da transmissão ao vivo na TV Gazeta ficará a cargo da dupla Mário Bonella e Daniela Abreu. 

CAMAROTE ZIG ZAG

Esta colunista e os jornalistas Mariana Perini, Guilherme Silva, Paula Stange estarão na cobertura de todos os detalhes do camarote Zig Zag, o QG da Rede Gazeta. O espaço  vai receber convidados da Rede, patrocinadores e foliões que querem acompanhar a folia com conforto e glamour. Toda a movimento do camarote será publicada no site A GAZETA e na edição impressa da Revista.ag.
Mais informações sobre o espaço no www.camarotezigzag.com.br
Daniela Abreu, Renata Rasseli e Mário Bonella: na cobertura do Carnaval de Vitória de 2019 Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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