Especial sobre Carnaval de Vitória estreia na TV Gazeta

Flavia Mendonça, Luanna Esteves, Mariana Perini, Carol Monteiro, Renata Rasseli, Cesinha Fernandes e Diego Araujo: a equipe do Entretenimento da Rede Gazeta vai cobrir o Carnaval de Vitória para veículos da Rede Gazeta Crédito: Adessandro Reis

O Carnaval de Vitória está no ar em todos os veículos da Rede Gazeta. Neste sábado (25), o especial "10, nota 10" estreia às 14h, no "Em Movimento", na TV Gazeta. Sucesso em 2018 e 2019, o especial de carnaval “10, nota 10” virou uma série do Em Movimento e será exibido também nos dias 1º, 8 e 15 de fevereiro. "Neste ano, dividimos os temas e vamos abordar o assunto durante quatro sábados, sempre homenageando e valorizando os profissionais e os bastidores do carnaval capixaba", diz o diretor do programa, Cesinha Fernandes.

A jornalista Carol Monteiro, do AGTV, também se prepara para sua segunda cobertura do Carnaval de Vitória. Ela vai apresentar a transmissão ao vivo dos desfiles de sexta-feira (14) pelo G1, ao lado do jornalista André Falcão. Já os jornalistas Luanna Esteves e Diego Araújo estarão ao vivo na cobertura da dispersão na noite de sábado. A apresentação da transmissão ao vivo na TV Gazeta ficará a cargo da dupla Mário Bonella e Daniela Abreu.

CAMAROTE ZIG ZAG

Esta colunista e os jornalistas Mariana Perini, Guilherme Silva, Paula Stange estarão na cobertura de todos os detalhes do camarote Zig Zag, o QG da Rede Gazeta. O espaço vai receber convidados da Rede, patrocinadores e foliões que querem acompanhar a folia com conforto e glamour. Toda a movimento do camarote será publicada no site A GAZETA e na edição impressa da Revista.ag.

Mais informações sobre o espaço no www.camarotezigzag.com.br