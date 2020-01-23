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Confira as fotos da Arena de Verão

Este é o último fim de semana de atividades da arena, que está montada na Praia Central, em Marataízes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 16:08

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 16:08

A Arena de Verão, montada na Praia Central de Marataízes, no Litoral Sul, é sucesso a cada fim de semana. Centenas de pessoas participam das atividades esportivas e recreativas que acontecem aos sábados e domingos. As atividades vão até este fim de semana, dias 25 e 26.
Entre as atrações oferecidas estão fitdance, zumba, gincana, futevôlei, vôlei, futebol, circuito funcional, alongamento, atividades interativas e recreativas. Tudo é de graça e ainda haverá sorteio de brindes.
A cada semana tem uma novidade. Neste sábado, por exemplo, acontece uma competição de crossfit. Confira a galeria de fotos da arena!

Serviço:

ARENA DE VERÃO DA TV GAZETA SUL
Local: Praia Central de Marataízes
Data: 25 e 26/01
Horário: das 8h às 13h

Confira as fotos da Arena de Verão

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