Confira as fotos da Arena de Verão

A Arena de Verão, montada na Praia Central de Marataízes, no Litoral Sul, é sucesso a cada fim de semana. Centenas de pessoas participam das atividades esportivas e recreativas que acontecem aos sábados e domingos. As atividades vão até este fim de semana, dias 25 e 26.

Entre as atrações oferecidas estão fitdance, zumba, gincana, futevôlei, vôlei, futebol, circuito funcional, alongamento, atividades interativas e recreativas. Tudo é de graça e ainda haverá sorteio de brindes.

A cada semana tem uma novidade. Neste sábado, por exemplo, acontece uma competição de crossfit. Confira a galeria de fotos da arena!

Serviço:

ARENA DE VERÃO DA TV GAZETA SUL

Local: Praia Central de Marataízes

Data: 25 e 26/01

Horário: das 8h às 13h

