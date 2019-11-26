Loteamentos contribuíram para o crescimento de Aracruz em 10%

Há 10 anos, uma fazenda a poucos minutos do Centro de Aracruz, no Norte do Estado, dava lugar a um loteamento com infraestrutura completa e 586 terrenos preparados para receber os sonhos de muitas famílias. Hoje, o Solar Bitti é um bairro consolidado de alto padrão que se tornou um vetor de valorização também de seu entorno. Esse foi o primeiro empreendimento da Lotes CBL e deu início a uma série de investimentos na região, que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.
Desde então, a empresa já lançou outros seis loteamentos no município, totalizando cerca de 2 mil lotes, o que representa mais de 10 mil moradores. Para se ter ideia, a população de Aracruz era de 81.832 pessoas em 2010, e hoje é estimada em mais de 101 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Foi assim que começou a empresa. Aracruz sempre foi uma região promissora, tem renda média alta, grandes indústrias e tinha uma demanda por esse tipo de produto, que é o loteamento. Conseguimos captar a primeira área, acreditamos na cidade e os investimentos não pararam mais. Somos responsáveis pelo crescimento de 10% do município, afirma o diretor comercial da Lotes CBL, Marcos Machado.
Com uma economia diversificada, baseada na indústria, comércio, serviços e agropecuária, o município de Aracruz, localizado a 83 km de Vitória, tem uma renda média dos trabalhadores de 3,1 salários (R$ 3.093,18), segundo o IBGE. Empreendimentos mais recentes, como um estaleiro, atraíram ainda mais os olhares para a cidade, que já tem grandes indústrias, como uma fábrica de celulose e empresas da área de metalmecânica.
Além disso, o município atrai turistas, que se encantem com seu litoral que tem belas praias, como Barra do Sahy, Praia dos Padres, Coqueiral, Praia dos Quinze e Gramuté.
Crescimento ordenado
Depois do Solar Bitti, a CBL lançou na cidade os loteamentos Villa Santi, a 10 minutos do Centro de Aracruz; Barra Ville, próximo ao estaleiro Jurong na Barra do Sahy; Enseada Ville e Riviera Park, em Santa Cruz; Morada Park e Royal Garden, próximo ao centro. Foi um crescimento ordenado, pois todos os loteamentos foram entregues ao município com infraestrutura de água, tratamento de esgoto, energia elétrica e equipamentos públicos de lazer para a sociedade. O Royal Garden, por exemplo, tem seis áreas de lazer. Já o Morada Park tem quadra esportiva e paisagismo, destaca Marcos.
Além de se transformarem em bairros valorizados, os loteamentos se tornaram vetores de crescimento. Um exemplo é o Villa Santi, próximo ao Parque de Exposições. Ninguém tinha um olhar de investimento para aquela localidade e o loteamento acabou atraindo novos empreendedores para a região, afirma o diretor.
Alto padrão
A corretora de imóveis Rosângela Maria Acerbi, 58, comprou um lote no Solar Bitti, na época do lançamento, há 10 anos, e está construindo no local um prédio com apartamentos e lojas para alugar. Acredito na valorização e na cidade de Aracruz, que cresceu muito. O Solar Bitti era um local que antes não tinha nada, uma fazenda, e hoje se tornou bairro de alto padrão, valorizou muito, afirma.
Ela conta que próximo ao Solar Bitti também estão outros bairros de alto padrão, o acesso à praia é rápido e, além disso, está próximo a um polo industrial, o que amplia a demanda por imóveis para locação. Somente em um novo porto que será construído na região serão 1,7 mil funcionários. Só invisto em terra porque não tem como perder, a tendência é somente ganhar, com a valorização. E tem dado certo, ressalta a corretora.
Ela também adquiriu um lote no Morada Park, onde está construindo uma casa para a filha alugar. Meu próximo investimento será em um lote que adquiri da CBL próximo à Barra do Sahy. Pretendo construir outro prédio de apartamentos, para aluguel. Será minha aposentadoria, conta
Não só em Aracruz, mas a CBL vem trazendo mudança e planejamento para várias cidades no estado como: Vila Velha, Viana, Serra, Nova Venécia, Colatina e Linhares. Conheça mais acessando o site.