Cuidados que devem ser tomados ao adquirir um terreno foreiro

O uso de imóveis foreiros tem origem no Brasil no período colonial. Na época, o Brasil pertencia a Portugal. Logo, qualquer um que quisesse explorar as terras do nosso país deveria obter a titularidade do terreno mediante o pagamento de um aluguel. Com o passar do tempo, esse aluguel jurídico recebeu o nome de foro. No Brasil, integrou-se ao patrimônio da Marinha todo o terreno localizado a até 33 metros da linha de preamar do ano de 1831, ou seja, todo o terreno localizado a até 33 metros da linha média das marés altas daquele ano. Dessa forma, boa parte do litoral brasileiro, hoje, está nas áreas chamadas de terrenos de marinha, que nada mais são do que terrenos foreiros de propriedade da União.