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Cuidados que devem ser tomados ao adquirir um terreno foreiro

Ao adquirir um imóvel foreiro, ou em um terreno de marinha, o comprador não se torna dono, mas tem diversos direitos de propriedade sobre o local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 18:36

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 18:36

Crédito: CBL/Divulgação
Você já deve ter ouvido nos terrenos de marinha, muito comuns em áreas litorâneas do Espírito Santo. Eles são um exemplo de terreno ou imóveis foreiros, aqueles caracterizados quando o proprietário de um terreno cede os direitos de um imóvel a um terceiro, que passa a ser chamado de foreiro. O foreiro não se torna dono do imóvel, mas passa a ter diversos direitos de propriedade sobre o terreno.

Quais os cuidados devo tomar ao me tornar foreiro?

Adquirir um imóvel foreiro exige, inicialmente, os mesmos cuidados de uma compra convencional. Você deve checar a situação do bem e também do proprietário (chamado de aforador) junto aos órgãos competentes. Mas você também terá que ficar atento, claro, às particularidades desse tipo de transação. O foreiro precisa pagar uma taxa anual ao proprietário do imóvel (que pode ser a própria União) para gozar do uso. Além disso, caso o foreiro deseje vender o imóvel  ou seja, repassar o direito de uso  fica obrigado a consultar primeiramente o aforador, que tem preferência na compra. Caso exista a negativa, o imóvel pode ser oferecido a terceiros, mas o foreiro fica obrigado a pagar ao aforador uma verba chamada laudêmio, que gira em torno de 2% a 5% do valor total do imóvel.

A origem do foro

O uso de imóveis foreiros tem origem no Brasil no período colonial. Na época, o Brasil pertencia a Portugal. Logo, qualquer um que quisesse explorar as terras do nosso país deveria obter a titularidade do terreno mediante o pagamento de um aluguel. Com o passar do tempo, esse aluguel jurídico recebeu o nome de foro. No Brasil, integrou-se ao patrimônio da Marinha todo o terreno localizado a até 33 metros da linha de preamar do ano de 1831, ou seja, todo o terreno localizado a até 33 metros da linha média das marés altas daquele ano. Dessa forma, boa parte do litoral brasileiro, hoje, está nas áreas chamadas de terrenos de marinha, que nada mais são do que terrenos foreiros de propriedade da União.

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