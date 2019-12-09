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Comprar um apartamento ou construir o seu sonho?

Adquirir um lote é a opção para quem deseja construir uma casa com cada detalhe planejado do seu jeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 10:28

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 10:28

Crédito: CBL/Divulgação
sonho da casa própria é um dos mais presentes na vida dos brasileiros. Afinal, a meta de ter um cantinho para chamar de seu é o que motiva muitas famílias. Mas na hora de fazer esse investimento pode surgir a dúvida: comprar um apartamento, uma casa pronta ou um terreno para construir do seu jeito? Para quem idealiza cada pedacinho do futuro lar, o caminho pode ser a compra de um lote para erguer esse sonho.
Foi o que fizeram o empresário Rafael Zancanella Dalmoura, 27, e a contadora Larissa Faroni, 29. Moradores de Linhares, no Norte do Estado, eles planejavam se casar e estavam na busca por um imóvel. Pesquisamos, mas percebemos que comprar um apartamento seria mais complicado, porque não queríamos adquirir algo pronto, mas sim construir uma casa do nosso gosto, conta o empresário.
Larissa e Rafael compraram um lote em Linhares para construir e planejaram cada detalhe da casa nova Crédito: CBL/Divulgação
No início de 2018, o casal então comprou um lote no Lagoa Park, empreendimento da CBL em Linhares, e iniciou a construção da casa dos sonhos. O imóvel está em fase de acabamento e, em breve, eles, que se casaram há dois meses, vão morar no novo lar doce lar, planejado em cada detalhe para a nova família. Já fizemos a planta da casa projetada e bem estruturada para quando tivermos filhos. Também tem uma área gourmet com churrasqueira e fogão, para recebermos os amigos e familiares. Planejamos juntos cada detalhe, afirma Rafael.
Queiroz ressalta que, em um loteamento, conta-se com toda a estrutura de um bairro planejado, 100% urbanizado, mas sem a necessidade de pagar a despesa extra da taxa de condomínio. Sem contar que é mais simples e viável que adquirir um terreno isoladamente, já que os valores são financiados pela loteadora em até 10 anos, acrescenta.
Crédito: CBL/Divulgação

Renda extra

Outro benefício destacado pelo especialista em lotes Alves Martins é a possibilidade do proprietário do lote construir uma casa com ponto comercial, seja para abrir o negócio ou garantir renda extra com o aluguel do espaço. O comprador não se limita à área que adquiriu, ele pode fazer sua casa e uma área para sua oficina ou loja. Pode ainda construir outra para alugar ou quitinetes. Há também a possibilidade de verticalizar a obra. Dependendo do projeto, da área adquirida e do Plano Diretor Municipal (PDM), é possível construir até mesmo um prédio, afirma.
Martins explica ainda que o formato de financiamento é mais simples e menos burocrático e que as regras de construção são mais livres que em um condomínio fechado, já que devem respeitar apenas o PDM e o código de obras do município, o que permite um aproveitamento maior do terreno.
Crédito: CBL/Divulgação

Programa para facilitar a vida de quem vai construir

Para quem deseja construir a casa, mas não sabe por onde começar, a CBL tem um programa que facilita a vida de quem adquire um lote, o Facilita Lote + Casa. Por meio dele, o comprador do terreno recebe todo o apoio em cada uma das etapas da realização da obra.
Crédito: CBL/Divulgação
São oferecidas opções de projetos com a planta, o memorial de materiais e orçamentos, além de indicados fornecedores de confiança para fazer a construção. Há ainda um acompanhamento com assistência para aprovação do projeto junto à prefeitura e assessoria para ajudar na obtenção do financiamento bancário. Em alguns empreendimentos, é possível financiar ainda o lote e a casa juntos, pagando os dois em uma só parcela e usando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

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