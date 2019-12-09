Comprar um apartamento ou construir o seu sonho?

O sonho da casa própria é um dos mais presentes na vida dos brasileiros. Afinal, a meta de ter um cantinho para chamar de seu é o que motiva muitas famílias. Mas na hora de fazer esse investimento pode surgir a dúvida: comprar um apartamento, uma casa pronta ou um terreno para construir do seu jeito? Para quem idealiza cada pedacinho do futuro lar, o caminho pode ser a compra de um lote para erguer esse sonho.
Foi o que fizeram o empresário Rafael Zancanella Dalmoura, 27, e a contadora Larissa Faroni, 29. Moradores de Linhares, no Norte do Estado, eles planejavam se casar e estavam na busca por um imóvel. Pesquisamos, mas percebemos que comprar um apartamento seria mais complicado, porque não queríamos adquirir algo pronto, mas sim construir uma casa do nosso gosto, conta o empresário.
No início de 2018, o casal então comprou um lote no Lagoa Park, empreendimento da CBL em Linhares, e iniciou a construção da casa dos sonhos. O imóvel está em fase de acabamento e, em breve, eles, que se casaram há dois meses, vão morar no novo lar doce lar, planejado em cada detalhe para a nova família. Já fizemos a planta da casa projetada e bem estruturada para quando tivermos filhos. Também tem uma área gourmet com churrasqueira e fogão, para recebermos os amigos e familiares. Planejamos juntos cada detalhe, afirma Rafael.
Queiroz ressalta que, em um loteamento, conta-se com toda a estrutura de um bairro planejado, 100% urbanizado, mas sem a necessidade de pagar a despesa extra da taxa de condomínio. Sem contar que é mais simples e viável que adquirir um terreno isoladamente, já que os valores são financiados pela loteadora em até 10 anos, acrescenta.
Renda extra
Outro benefício destacado pelo especialista em lotes Alves Martins é a possibilidade do proprietário do lote construir uma casa com ponto comercial, seja para abrir o negócio ou garantir renda extra com o aluguel do espaço. O comprador não se limita à área que adquiriu, ele pode fazer sua casa e uma área para sua oficina ou loja. Pode ainda construir outra para alugar ou quitinetes. Há também a possibilidade de verticalizar a obra. Dependendo do projeto, da área adquirida e do Plano Diretor Municipal (PDM), é possível construir até mesmo um prédio, afirma.
Martins explica ainda que o formato de financiamento é mais simples e menos burocrático e que as regras de construção são mais livres que em um condomínio fechado, já que devem respeitar apenas o PDM e o código de obras do município, o que permite um aproveitamento maior do terreno.
Programa para facilitar a vida de quem vai construir
Para quem deseja construir a casa, mas não sabe por onde começar, a CBL tem um programa que facilita a vida de quem adquire um lote, o Facilita Lote + Casa. Por meio dele, o comprador do terreno recebe todo o apoio em cada uma das etapas da realização da obra.
São oferecidas opções de projetos com a planta, o memorial de materiais e orçamentos, além de indicados fornecedores de confiança para fazer a construção. Há ainda um acompanhamento com assistência para aprovação do projeto junto à prefeitura e assessoria para ajudar na obtenção do financiamento bancário. Em alguns empreendimentos, é possível financiar ainda o lote e a casa juntos, pagando os dois em uma só parcela e usando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).