Da beleza à limpeza, eletros põem ordem na casa e no visual

Casa limpa? Feito. Alimentos preparados rapidamente? Missão cumprida. Visual impecável? Tudo certo também. Nesse checklist, a tecnologia tem se mostrado eficiente para ajudar a executar essas e várias outras tarefas domésticas, nas quais contar com a qualidade dos eletroportáteis virou rotina. Equipamentos com uma funcionalidade só? Esqueça. O aspirador suga água ou pó e até desentope pias; o secador retira a umidade dos cabelos e também hidrata; o liquidificador ganhou inclinação e potência para manter os nutrientes nas receitas.
Na cozinha, tudo está à mão, a começar pela sanduicheira, que também virou grill. Ou seja, o lanche todo pães e carnes é preparado em um só equipamento. Essas versões mais modernas já vêm com uma pequena alavanca na parte posterior que se molda ao alimento, de modo a deixá-lo mais bem acoplado. Além de aquecerem o pão, grelham o hambúrguer, informa a executiva de compras da área de eletroportáteis das Lojas Sipolatti, Eliana Ferreira Barcelos.
A versatilidade também virou componente obrigatório nas marcas de liquidificadores, presentes em qualquer bancada que se preze. A ordem foi misturar design arrojado e inovação de ponta. Assim, é possível fazer tanto massas leves quanto as mais pesadas, sucos, vitaminas e musses. Itens da Electrolux, por exemplo, já apresentam a base inclinada. A tecnologia Power T5°, com controle de velocidade perfect-texture, promete manter os nutrientes dos ingredientes.
É a linha Explore Masterblender, com inclinação de jarra. As lâminas misturam todos os ingredientes de forma consistente. Uma vitamina terá um tonalidade mais viva, porque os nutrientes estão mantidos. E a consistência fica mais cremosa. É uma outra atração da nossa seção, detalha a colaboradora da Sipolatti.
Elianal explica, ainda, que a posição das lâminas também mudou e incrementou o processo (linha Expressionist). As configurações mais antigas têm apenas essas facas viradas para baixo. Já as mais contemporâneas apresentam não só essas, mas também as lâminas direcionadas para cima. Aquela fruta que descia para o fundo antes acabava não batendo. Agora, as facas para baixo pegam esses pedaços e trituram melhor, completa.
Ainda no preparo dos comes e bebes, cafeteiras com maior reservatório de água para chás e cafés de vários tipos e as batedeiras planetárias e simples não podem faltar. As batedeiras planetárias são ideais para uma massa pesada, com a de pão. Agora, para fazer massa aerada, uma panqueca, por exemplo, a batedeira simples é a opção mais adequada, porque não tira o ar. A rotação deixa a mistura cremosa e macia.
Que beleza!
A tecnologia, de fato, vem fazendo a cabeça de muitos consumidores. Os secadores de cabelo ganharam impulso high-tech, que não resseca os fios. Aliás, proporciona o efeito oposto, hidratando e cuidando. Tudo isso por causa da ação dos íons, que selam e protegem cada mecha contra os processos químicos e a poluição. O modelo Gama Italy oferece esses diferenciais que têm agradado, sobretudo, o público feminino.
Limpeza também é fundamental. E o aspirador de pó e água virou aliado para quem mora em lugares onde há grande poluição. Com ele, é possível até dispensar a vassoura, que acaba levantando aquela nuvem de resíduos indesejável, tão maléfica para quem sofre de alergias e outras doenças respiratórias.
Com esse produto (Electrolux), em vez de você passar uma vassoura, pode despejar água sobre o piso e sugar o excesso com o aspirador. O aparelho vem com reservatórios separados para pó e água. Nos locais da Grande Vitória em que há mais poluição, é o modelo preferido de aspirador. Tem sistema triplo de filtragem contendo saco armazenador, microfiltro da boia e microfiltro da entrada do motor. Aspira todos os tipos de líquidos, exceto os inflamáveis, e até lama. E pode ajudar também a desentupir pias. Com a função soprador, entrega muito mais praticidade para encher balões, colchões de ar, acender churrasqueira, entre outras funcionalidades, finaliza Eliana.
Sipolatti | Eletroportáteis
Serviço
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 3089-2100, das 8h30 às 18h. Para outras ligações: 0800 006 2020 / 4007-1700.
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias para outros municípios com unidades da Sipolatti. Em outras localidades, o prazo é variável.
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.