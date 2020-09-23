Da beleza à limpeza, eletros põem ordem na casa e no visual

Aspirador de água e pó Electrolux AWD01 Hidrolux - 110 volts. Equipamento também desentope pias e sopra balões. Código: 432566 Crédito: Divulgação/Sipolatti

Casa limpa? Feito. Alimentos preparados rapidamente? Missão cumprida. Visual impecável? Tudo certo também. Nesse checklist, a tecnologia tem se mostrado eficiente para ajudar a executar essas e várias outras tarefas domésticas, nas quais contar com a qualidade dos eletroportáteis virou rotina. Equipamentos com uma funcionalidade só? Esqueça. O aspirador suga água ou pó e até desentope pias; o secador retira a umidade dos cabelos e também hidrata; o liquidificador ganhou inclinação e potência para manter os nutrientes nas receitas.

Na cozinha, tudo está à mão, a começar pela sanduicheira, que também virou grill. Ou seja, o lanche todo  pães e carnes  é preparado em um só equipamento. Essas versões mais modernas já vêm com uma pequena alavanca na parte posterior que se molda ao alimento, de modo a deixá-lo mais bem acoplado. Além de aquecerem o pão, grelham o hambúrguer, informa a executiva de compras da área de eletroportáteis das Lojas Sipolatti , Eliana Ferreira Barcelos.

A versatilidade também virou componente obrigatório nas marcas de liquidificadores, presentes em qualquer bancada que se preze. A ordem foi misturar design arrojado e inovação de ponta. Assim, é possível fazer tanto massas leves quanto as mais pesadas, sucos, vitaminas e musses. Itens da Electrolux, por exemplo, já apresentam a base inclinada. A tecnologia Power T5°, com controle de velocidade perfect-texture, promete manter os nutrientes dos ingredientes.

É a linha Explore Masterblender, com inclinação de jarra. As lâminas misturam todos os ingredientes de forma consistente. Uma vitamina terá um tonalidade mais viva, porque os nutrientes estão mantidos. E a consistência fica mais cremosa. É uma outra atração da nossa seção, detalha a colaboradora da Sipolatti

Elianal explica, ainda, que a posição das lâminas também mudou e incrementou o processo (linha Expressionist). As configurações mais antigas têm apenas essas facas viradas para baixo. Já as mais contemporâneas apresentam não só essas, mas também as lâminas direcionadas para cima. Aquela fruta que descia para o fundo antes acabava não batendo. Agora, as facas para baixo pegam esses pedaços e trituram melhor, completa.

Ainda no preparo dos comes e bebes, cafeteiras com maior reservatório de água para chás e cafés de vários tipos e as batedeiras planetárias e simples não podem faltar. As batedeiras planetárias são ideais para uma massa pesada, com a de pão. Agora, para fazer massa aerada, uma panqueca, por exemplo, a batedeira simples é a opção mais adequada, porque não tira o ar. A rotação deixa a mistura cremosa e macia.

Que beleza!

A tecnologia, de fato, vem fazendo a cabeça de muitos consumidores. Os secadores de cabelo ganharam impulso high-tech, que não resseca os fios. Aliás, proporciona o efeito oposto, hidratando e cuidando. Tudo isso por causa da ação dos íons, que selam e protegem cada mecha contra os processos químicos e a poluição. O modelo Gama Italy oferece esses diferenciais que têm agradado, sobretudo, o público feminino.

Limpeza também é fundamental. E o aspirador de pó e água virou aliado para quem mora em lugares onde há grande poluição. Com ele, é possível até dispensar a vassoura, que acaba levantando aquela nuvem de resíduos indesejável, tão maléfica para quem sofre de alergias e outras doenças respiratórias.

Com esse produto (Electrolux), em vez de você passar uma vassoura, pode despejar água sobre o piso e sugar o excesso com o aspirador. O aparelho vem com reservatórios separados para pó e água. Nos locais da Grande Vitória em que há mais poluição, é o modelo preferido de aspirador. Tem sistema triplo de filtragem contendo saco armazenador, microfiltro da boia e microfiltro da entrada do motor. Aspira todos os tipos de líquidos, exceto os inflamáveis, e até lama. E pode ajudar também a desentupir pias. Com a função soprador, entrega muito mais praticidade para encher balões, colchões de ar, acender churrasqueira, entre outras funcionalidades, finaliza Eliana.

Sipolatti | Eletroportáteis

Serviço

Televendas: 3089-2100, das 8h30 às 18h. Para outras ligações: 0800 006 2020 / 4007-1700.

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual ) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias para outros municípios com unidades da Sipolatti. Em outras localidades, o prazo é variável.