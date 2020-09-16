Compra corporativa: 5 dicas para fazer bons negócios para seu negócio

TVs são líderes em compras corporativas. Na foto, Smart TV LED LG 43", 43LM6300PSB, Full HD, HDR ativo, webOS 4.5, ThinQ AI  Inteligência Artificial, Processador Quad Core. Código: 447669. Crédito: Sipolatti/Divulgação

Televisores, telefones, refrigeradores, fornos, beliches, micro-ondas e uma infinidade de outros produtos batem ponto na decoração e na estrutura dos ambientes profissionais. Itens que vão dos eletros aos móveis entram em operação para fazer funcionar esta que é a segunda casa de muita gente. Mas você sabe quais as orientações que devem ser cumpridas na hora de fazer as chamadas compras corporativas, isto é, no momento de realizar esses negócios para o seu negócio?

Buscar facilidades de pagamento e descontos no comércio, ficar atento aos documentos necessários e fechar a aquisição com um fornecedor de confiança que atenda às urgências são alguns dos cuidados que têm de ser tomados seja pelo próprio empreendedor, seja por um encarregado com essa incumbência.

descontos que consideram essa quantidade maior. São compras efetuadas no boleto e geralmente, como prefere o cliente, pagas em 30 dias (a maioria delas) ou parceladas em duas ou três prestações, no máximo. Com esse prazo mais curto, ele também pode buscar bons abatimentos no valor total. É o que oferecemos, pontua a gerente de Televendas das Essa é uma negociação diferenciada, porque empresas compram em grande volume. Por isso, fazemos uma transação comque consideram essa quantidade maior. São compras efetuadas no boleto e geralmente, como prefere o cliente, pagas em 30 dias (a maioria delas) ou parceladas em duas ou três prestações, no máximo. Com esse prazo mais curto, ele também pode buscar bons abatimentos no valor total. É o que oferecemos, pontua a gerente de Televendas das Lojas Sipolatti , Ana Cláudia da Silva Andrade.

entrega no prazo combinado. O não cumprimento dessa obrigação representa uma das maiores dores para esse público. Já recebemos consumidores que precisaram cancelar compras na concorrência porque ela não conseguiu entregar no tempo certo. Resolvemos o problema aqui, na Na lista de requisitos para selecionar a melhor parceira, está o comprometimento da varejista vendedora em fazer a. O não cumprimento dessa obrigação representa uma das maiores dores para esse público. Já recebemos consumidores que precisaram cancelar compras na concorrência porque ela não conseguiu entregar no tempo certo. Resolvemos o problema aqui, na Sipolatti , onde temos a vantagem da entrega do tempo acertado. Na Grande Vitória, é de até 24 horas, um diferencial. Contamos com um estoque amplo. Os empresários compram com certa urgência, e nós conseguimos atendê-los no tempo adequado. A entrega e a instalação são sem custo. E já são agendadas na hora da compra, acrescenta a gerente.

A colaboradora enumerou, ainda, os itens mais procurados e suas funcionalidades. Os dois principais desse ranking são os televisores para a área da recepção e salas de reunião e telefones celulares para repassar a motoristas que trabalham em frotas de ônibus ou em sistema de aplicativo ou então a garçons para anotação dos pedidos nos restaurantes. Refrigeradores, micro-ondas e fornos elétricos para refeitórios e beliches e colchões para as instalações dos trabalhadores em canteiros de obra da construção civil também entram nessa relação.

Outra dica importante informada por Ana Cláudia para evitar transtornos é optar por uma loja que seja acessível remotamente, para que essas transações sejam concluídas por meio digital, sem necessidade de visita presencial ao local. Nesse caso, um ponto primordial deve ser levando em conta: veja se o canal de vendas tem fluxo que garante o atendimento rápido, com facilidade, e oferece informações adicionais de acordo com a sua necessidade.

No nosso Televendas (3089-2100), que é o meio usado para compras corporativas, conseguimos atender com rapidez ao fluxo. Todas as fases da compra ocorrem a distância. E se o cliente precisar de informações adicionais sobre o produto, podemos, por exemplo, tirar fotos das mercadorias e mandar as imagens por WhatsApp ou por e-mail. Damos também sugestões de brindes para um evento a ser promovido pelas empresas e que vai oferecer prêmios aos funcionários, como bicicletas e eletros. Nossa equipe é bem treinada para atender o melhor possível, garante.

Em relação à documentação, é importante que a papelada esteja em dia para garantir uma negociação com tranquilidade. A etapa da análise de crédito exige o contrato social; o comprovante de endereço; as referências comerciais, com dados sobre a lista de fornecedores com quem a empresa compradora já realiza negociações faturadas; e as informações sobre o banco utilizado e o rol dos funcionários responsáveis pelas compras, para identificar se eles de fato têm autonomia para fechar os negócios em nome do empreendimento.

São informações necessárias para que possamos avaliar a capacidade de pagamento e liberar um crédito no boleto independentemente de financeira ou do limite do cartão corporativo, finaliza Ana Cláudia.

As dicas

Papelada ok? Fique de olho nas facilidades. Compras em grande volume são vantajosas por oferecer um desconto bem mais robusto. Por isso, pode ser interessante comprar a mais, e sem grandes parcelamentos, a fim de garantir altos abatimentos. Fique de olho nos prazos de entrega. Veja se o fornecedor vai atendê-lo no tempo adequado. Entregas urgentes exigem fornecedores com alta qualidade na estrutura logística. Procure uma equipe de vendas que vai suprir todas as suas dúvidas, nos canais que você dispuser para fazer contato. Veja se a loja oferecer facilidades e custo zero para entrega e montagem. Esteja com a documentação em dia, sobretudo em relação aos dados dos fornecedores. São esses números e informações que apontam a sua capacidade de pagamento, o que pode render créditos interessantes nas compras.

Fonte: Ana Cláudia da Silva Andrade, gerente de Televendas das Lojas Sipolatti

SIPOLATTI | Compra corporativa

Serviço

Televendas: 3089-2100, das 8h30 às 18h. Para outras ligações: 0800 006 2020 / 4007-1700.

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual ) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável.