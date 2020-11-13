Black Out: 20 dias de ofertas para antecipar compras do Natal

Smartphone LG K22 Plus, Tela de 6.2, 64GB, Memória RAM 3GB, Câmera Traseira Dupla, Bluetooth  Vermelho Crédito: Sipolatti/Divulgação

Para quem passou o ano todo com o desejo de adquirir um celular, televisão ou sofá novo, mas estava aguardando o momento certo para não pesar tanto no bolso, deve ficar de olho nas ofertas dos próximos dias. É que chegou a temporada de preços baixos, conhecida como Black Friday. Vinda dos Estados Unidos, essa cultura de descontos generosos às vésperas do período natalino foi aderida pelos varejistas do Brasil em 2010 e, desde então, promove economia significativa para as compras de final de ano.

Na Sipolatti, a campanha terá duração de 20 dias, em todas as lojas físicas e também no site ( sipolatti.com.br ). Intitulado Black Out, o evento começou no último dia 12 e segue até o dia 30 de novembro. Para atrair o consumidor capixaba, a varejista que mais cresce no Estado preparou descontos imperdíveis nas principais novidades do mercado em eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.

Queremos que o consumidor antecipe a realização dos seus sonhos. Ninguém vai ter que esperar o Natal chegar, nem mesmo adiar os planos da compra para 2021. Esse é o momento de aproveitar para fechar negócio com um bom desconto, avalia o executivo de compras da Sipolatti, Edson Cordeiro. Segundo ele, vários produtos entrarão em oferta, como TVs, refrigeradores, lavadoras, móveis para casa, computadores, smartphones, além de toda a linha de eletroportáteis.

Nesta semana, por exemplo, a Smart Tv 70 4k Philips sai com 20% de desconto. De R$ 4.999,00 caiu para 3.999,00. Além dos preços baixos, o executivo de compras também destaca a facilidade no pagamento. As condições de pagamento são um diferencial da empresa. O consumidor pode pagar com os principais cartões de crédito, carteira digital PicPay, Cartão Auxílio Emergencial da Caixa ou boleto bancário. Tudo isso com 5% de desconto no pagamento à vista ou em até 10 vezes sem juros. Além disso, oferecemos o novo Cartão Sipolatti com mais benefícios", explica Edson.

Novo recorde

Ainda de acordo com Edson, as consequências provocadas pela pandemia ocasionaram dificuldades nas linhas de produções, como falta de insumos, reduzindo assim as disponibilidades de alguns produtos. Porém, a Sipolatti conseguiu reverter esse quadro e vai fazer desta data o maior evento de vendas de sua história, contando com as maiores marcas do mercado, revela, confiante, na expectativa de superar os números do ano passado, quando a varejista alcançou um recorde histórico durante a Black Friday. Em comparação com 2018, 2019 teve, neste período, um crescimento percentual de 20% nas vendas.

Black Out: Sipolatti

Serviço:

Lojas físicas: confira o endereço de todas as unidades no site

Televendas: 4007-1700, das 8h30 às 18h

Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.