Conheça a técnica que deixa os lábios com efeito glossy

O tratamento chamado de NutriGloss consiste numa hidratação com sérum de ácido hialurônico ou com skinbooster Crédito: Shutterstock

Lábios mais hidratados, com aspecto glossy e mais jovens. É só reparar nas famosas brasileiras para observar que a boca virou o centro das atenções. E a técnica queridinha que promove esse efeito e conquistou celebridades como a atriz Bruna Marquezine já está ao alcance de qualquer mulher antenada.

O tratamento leva o nome de NutriGloss e consiste numa hidratação com sérum de ácido hialurônico ou com skinbooster, processo que é feito através de microagulhamento do local, como explica Alessandra Machado, bióloga e especialista em estética.

"O objetivo é fazer a regeneração dos lábios que se encontram ressecados, com pequenas rachaduras, com cor opaca, ou seja, sem cor. O NutriGloss vem retirar toda essa aparência desagradável, tornando os lábios mais nutridos e com a cor rosada", explica Alessandra que também é empresária, sócia da Semblant, rede de clínicas de estética com sede em Curitiba (PR) e filiais em 14 cidades do Brasil, incluindo Vitória, no ES.

ALTERNATIVA

Tratamentos estéticos podem ser uma alternativa ao preenchimento labial. Crédito: Semblant/Divulgação

Alessandra destaca que virou uma tendência a busca por lábios mais carnudos. E os tratamentos estéticos podem ser uma alternativa ao preenchimento labial. "O preenchimento só aumenta o volume dos lábios. Não os deixa mais rejuvenescidos. Já a técnica do NutriGloss vai promover uma hidratação, vai regenerar a cor natural e, claro, dar um pequeno volume", observa.

Profissionais da área da estética são habilitados para fazer esse procedimento, desde que tenham feito o curso específico para realizar a técnica. "Realizar esse ou qualquer procedimento com pessoas não habilidades pode aumentar o risco de danos, ainda mais em uma região tão sensível como a da boca", alerta ela.

De acordo com a empresária, a manutenção deve ser feita em casa, durante 24 horas após o procedimento. "Depois de 20 dias, é só fazer mais uma sessão do tratamento", aponta Alessandra Machado.

Uma sessão de procedimento hoje custa em torno de R$ 150. "Para obter um resultado satisfatório é necessário fazer no mínimo quatro sessões, com um intervalo de 20 a 21 dias, que é o ciclo celular", pontua a especialista.

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