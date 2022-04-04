Calvície tem jeito: conheça terapias para reduzir a queda capilar

Na Semblant, os protocolos são personalizados de acordo com o diagnóstico de cada paciente. Crédito: Shutterstock

Poucos problemas mexem tanto com a autoestima de homens e mulheres quanto a queda dos cabelos. Como é algo com variadas causas, o ideal é buscar um especialista para um diagnóstico exato e a indicação do melhor tratamento.

A boa notícia é que há formas de minimizar ou até interromper a queda capilar, como destaca a biomédica esteta Andressa Pereira Martins, que atua na clínica Semblant, em Vitória.

"Para tratamento de calvície, preparamos protocolos personalizados que compreendem mesoterapia, aplicação carboxiterapia, ledterapia e ozônio", cita.

De acordo com a especialista, os procedimentos são procurados por homens e mulheres. "Mas a demanda masculina tem se destacado".

O importante, diz Andressa, independentemente do tratamento definido na clínica, é que a pessoa siga as recomendações e faça a manutenção em casa.

"Para home care, temos os nutracêuticos em cápsulas, compostos com exsynutriment, silício orgânico, cistina, arginina, antioxidantes, leucina, biotina, colágeno hidrolisado, pantotenato de cálcio, entre outros", ressalta.

E há também os tônicos naturais, como os com feno grego, que ajudam a reconstruir os folículos pilosos, além do óleo essencial de sálvia, da aloe vera e do óleo de coco.

De acordo com a biomédica esteta Andressa Pereira Martins, que atua na clínica Semblant, há tratamentos que minimizam ou até interrompem a queda capilar. Crédito: Semblant/Divulgação

VEJA OS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS:

LEDTERAPIA

Na Ledterapia, a pessoa é submetida a sessões de uma radiação luminosa com comprimento de onda capaz de penetrar no couro cabeludo, estimulando a produção de energia celular e melhorando a saúde dos fios. Não há nenhum risco aos cabelos. E a técnica é indolor.

"A luz atinge diretamente as células, estimula o metabolismo delas", diz Andressa.

CARBOXITERAPIA

Carboxiterapia, segundo a biomédica, consiste na aplicação do gás carbônico no couro cabeludo por meio de agulhas finas.

"Isso permite o aumento da circulação na área a ser tratada, atingindo a raiz dos fios, estimulando o crescimento capilar", explica ela.

De modo geral, são 20 sessões, com aproximadamente 20 a 40 minutos, sendo que os intervalos entre as aplicações podem ser semanais ou quinzenais.

MESOTERAPIA

Nessa técnica, são aplicadas pequenas injeções contendo substâncias que são capazes de promover o crescimento capilar. "São vitaminas e aminoácidos", afirma Andressa.

Em geral, na mesoterapia, a quantidade de sessões dependerá da intensidade da queda, sendo necessário fazer intervalos semanais ou quinzenais entre as aplicações.

OZONIOTERAPIA

Outro tratamento oferecido na Semblant para calvície é a ozonioterapia. Consiste na aplicação do gás ozônio medicinal diretamente no couro cabeludo, por meio de um aparelho com um bico aplicador.

A terapia promete devolver força e reparação dos fios danificados, entre outras vantagens.

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