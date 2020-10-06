Rede de farmácias completa 44 anos com sorteio de carro e motos

Farmácia Santa Lúcia: qualidade no atendimento é uma característica nas lojas da rede Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Em um mercado altamente competitivo, unir tradição, modernidade e qualidade faz toda a diferença. E é por essas e outras características que a Santa Lúcia se destaca no segmento de farmácias do Espírito Santo, e é sempre lembrada pelo capixaba que busca bom atendimento, variedade de produtos e preço. E, apesar de 2020 ter se mostrado um ano complexo, a rede revela que também há motivos de celebração ao completar 44 anos.

Desde a fundação, em 1976, a Santa Lúcia sempre buscou ser a pioneira em oferecer o que há de melhor para seus clientes, iniciativa que se traduz na facilidade que os consumidores têm em comprar remédios, produtos de higiene pessoal, cosméticos, itens de beleza e muito mais.

Para estar constantemente perto do seu público, e disponibilizar para ele esse grande leque de opções, a rede de farmácias investe em várias frentes. No Estado, fomos a primeira em oferecer delivery, lojas 24 horas, lançamentos de medicamentos, site de vendas, dentre outras novidades, ressalta a analista de marketing da Santa Lúcia, Marcella Maciel.

E mesmo num contexto de pandemia como a da Covid-19, que causou impacto em toda a sociedade, a Santa Lúcia conseguiu se sobressair ao longo de 2020, e dar mais um passo na inovação da marca. Esse ano não poderia ser diferente. Somos a primeira rede de farmácias a vender pelo iFood, e estamos reformulando todo nosso e-commerce para estar ainda mais conectado com os capixabas, frisa Marcella.

SORTEIOS

Como aniversário lembra presente, em seus 44 anos, celebrados agora em outubro, a Santa Lúcia vai contemplar os consumidores com diversas promoções, com destaque para o sorteio de um carro e duas motocicletas.

Marcella Maciel conta que, até o dia 15 de novembro, os clientes poderão comprar produtos em oferta e, preenchendo o cupom, concorrem ao sorteio que será realizado no dia 18 de novembro pela loteria federal.