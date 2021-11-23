Não é vaidade: 5 motivos para você cuidar dos seus cabelos

Ter um cabelo bem cuidado não deveria ser um mérito apenas dos mais vaidosos. Crédito: Freepik

Tem gente que não dá muita atenção para os cabelos. Lava a cabeça de vez em quando e só anda com os fios bem presos, enrolados num coque, praticamente escondidos. A questão é que ter um cabelo bem cuidado não deveria ser um mérito apenas dos mais vaidosos.

Zelar por lindas mechas é essencial para quem dá importância ao próprio bem-estar. Isso porque quem dá valor à saúde quer estar com tudo 100% em dia, da cabeça aos pés. Ou seja, quem se propõe a cuidar dos cabelos está disposto a cuidar de si por inteiro. E esse é apenas um dos cinco motivos para você se preocupar mais com essa parte do seu corpo.

"Nosso corpo é uma máquina perfeita. Quando uma parte não está funcionando bem, todo o resto sente de alguma forma. O cabelo é um grande sinalizador de como está a nossa saúde, pois ele mostra, de várias maneiras, o que realmente está faltando no organismo", ressalta a biomédica especialista em tricologia e saúde estética, Gabriela Aquino Simões, da Royal Drop, linha de produtos antiqueda recém-lançada, que tem uma fórmula inovadora.

Um exemplo simples: se o cabelo está caindo muito, é sinal de que há alguma deficiência em vitaminas e minerais, ou ainda de que a pessoa está sofrendo de algum processo inflamatório.

Outro problema é a dermatite seborreica, que, segundo Gabriela, pode surgir devido a um excesso de oleosidade no couro cabeludo, mas também pode ser um sinal de estresse acumulado. "Ou seja, é necessário que o corpo todo esteja em equilíbrio", destaca.

LIMPEZA

A frequência com que o cabelo deve ser lavado varia de pessoa para pessoa, mas, em geral, os oleosos devem ser lavados todos os dias. Crédito: Shutterstock

Quer mais um motivo? Cuidar dos cabelos é questão de higiene. Deixá-los sujos não é ruim somente pelo aspecto que terão. "Um cabelo saudável deve estar devidamente limpo, hidratado, protegido de altas temperaturas e químicas agressivas e, principalmente, que siga um protocolo de tratamento com produtos adequados", afirma a pesquisadora.

Falhar na limpeza dos fios pode levá-los a uma condição mais séria, como a queda capilar. Gabriela diz que essa relação é direta: "Lavar pouco os cabelos pode deixá-los oleosos. E a oleosidade em excesso bloqueia os folículos e provoca queda capilar".

A frequência com que o cabelo deve ser lavado varia de pessoa para pessoa. Mas em geral, diz ela, os oleosos devem ser lavados todos os dias. Já os mais secos podem ser limpos em dias alternados ou, no máximo, a cada dois dias.

PREVENÇÃO E AUTOESTIMA

Gabriela Aquino Simões: "Precisamos desmistificar essa história de que cabelo é tudo igual e que podemos usar qualquer produto ao alcance das mãos" Crédito: Royal Drop/Divulgação

Lavando, hidratando, usando os produtos certos, é quase certo que as doenças capilares ficarão bem longe. Estamos falando de caspa, ressecamento dos fios, queda... E esta, portanto, é outra razão para valorizar esse cuidado: a prevenção.

"Precisamos desmistificar essa história de que cabelo é tudo igual e que podemos usar qualquer produto ao alcance das mãos. Cada cabelo representa uma genética diferente. Por isso, o cuidado deve ser personalizado, respeitando as necessidades de cada um", aponta a biomédica da Royal Drop.

Assim, caprichando no trato dos cabelos, você conseguirá manter a saúde em dia, evitando doenças. E, de quebra, terá fios ainda mais belos. Um cabelo bonito, brilhoso, macio, deixa qualquer um mais feliz, de bem com o espelho e com a autoestima lá em cima.

Na verdade, como lembra Gabriela, uma coisa está ligada à outra: "Quando estamos com boa autoestima, queremos nos cuidar. E um dos principais cuidados que queremos retomar é com os cabelos. Eles são uma moldura para nosso rosto e revelam muito da nossa personalidade. Vale investir neles!".

O comerciante Fabio Carvalho de Lima, 62 anos, sempre foi vaidoso. E viu sua autoestima desabar quando os cabelos começaram a cair. “Minha vontade era ir para a Turquia fazer implante capilar. Mas tenho um amigo que foi até a Turquia, fez o implante e não teve um bom resultado não! O cabelo dele começou a cair novamente depois. Isso me deixou um pouco desanimado”, comenta.

Convidado a testar os produtos da linha Royal Drop, Fabio foi se animando logo nos primeiros dias. “Com 30 dias já senti diferença”, afirma.

Até o barbeiro percebeu a mudança. “Toda vez que vou lá ele fala que estou cheio de cabelos novos. Em cima, minha cabeça estava lisa. E hoje, já está fechando tudo com fios”, diz o comerciante.

5 MOTIVOS PARA CUIDAR DOS CABELOS

Aumenta a autoestima Quem dá valor aos cabelos está disposto a se cuidar por inteiro. Ao cuidar dos cabelos e observá-los mais atentamente, você pode ter pistas de como está sua saúde. Descuidar da higiene dos cabelos pode comprometer o crescimento e favorecer a queda dos fios. Quem está atento aos cabelos percebe se algo está errado e pode tratar antes de uma complicação maior. Cuidar dos cabelos deixa os fios sempre bonitos. E isso se reflete na autoestima como um todo.