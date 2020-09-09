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Farmácias do ES oferecem produtos de marca própria com preços atrativos

Com a linha Bem Cuidar, a Rede Farmes conta com 80 itens de qualidade com valor reduzido para o consumidor

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 17:37
Linha Dermo da Rede Farmes
Linha Bem Cuidar, da Rede Farmes, tem opções em dermocosméticos, capilares, nutracêuticos e suplementos vitamínicos Crédito: Rede Farmes/Divulgação
A Rede Farmes, formada por 130 farmácias instaladas em todas as regiões do Espírito Santo, possui marca própria composta por 80 produtos das linhas de dermocosméticos, capilar, nutracêuticos e suplementos vitamínicos. Criada em 2013, a Bem Cuidar tem itens feitos com os mais rigorosos padrões de qualidade.
O diretor comercial da empresa, Braz Luiz, diz que a marca foi idealizada com o objetivo de atender a demanda capixaba e oferecer mercadorias com preços acessíveis, fabricadas por indústrias brasileiras renomadas e capazes de atender às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Do portfólio de 80 itens, Braz destaca o protetor solar, a linha capilar que contém shampoo, condicionador, máscara e creme de pentear, e os suplementos vitamínicos. A distribuição dos produtos é feita por uma cooperativa, estruturada exclusivamente para administrar o centro responsável pelo abastecimento das lojas.
Nosso protetor solar tem uma textura que desaparece na pele e uma essência característica para cada apresentação. Temos suplementos vitamínicos específicos para homem e mulher. A formulação deles é pensada para cada faixa etária e gênero. O produto é feito em laboratório catarinense que tem mais de 100 anos de atividade, pioneiro nesse tipo de produto, pontua.
Braz Luiz reforça que a grande virtude da Rede Farmes é o fato das lojas terem características populares. Nas farmácias da rede, o cliente encontra e conversa com o dono quando vai até lá, seja para comprar, elogiar, seja para sugerir alguma mudança. E ainda temos a marca própria, que acaba virando um diferencial de competitividade. Para o cliente, tem preço e um produto de qualidade. Assim, nossa rede fica cada vez mais perto do consumidor, sustenta.
Braz Luiz, diretor comercial da Rede Farmes
Braz Luiz, diretor comercial da Rede Farmes Crédito: Divulgação/Rede Farmes

NOVOS PRODUTOS

O presidente da Rede Farmes, Marcelo Frisso, observa que a marca enfrentou dificuldades de produção devido à pandemia do coronavírus. Com a indústria do dermocosmético voltada para a fabricação de álcool 70%, houve ampliação do prazo para entrega de embalagens, por exemplo. Produções, como as encomendas da rede, acabaram ficando em segundo plano.
Parece que, agora, a indústria está se ajustando. Estamos incrementando a linha de produtos com lenço umedecido e fraldas. A intenção é lançar ainda neste ano. Com a venda de itens da marca própria, pretendemos ficar com 10% do nosso faturamento. Além de trabalhar com um produto que é próprio e exclusivo, garantimos qualidade, um bom preço e criamos uma identidade perante os nossos clientes, ressalta Marcelo Frisso.

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