Atendimento personalizado é aliado do bom rendimento escolar

O Centro Educacional Primeiro Mundo conta também com um método diferenciado que fortalece a aprendizagem: a assessoria pedagógica. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Em um mundo cada vez mais tomado pela digitalização acelerada, valorizar os talentos, as limitações, o ritmo de aprendizagem, as competências e os interesses de cada aluno torna-se primordial para formar cidadãos conscientes e promover um bom desempenho escolar. Para que isso aconteça, o atendimento personalizado, aliado a uma relação de proximidade entre escola e famílias, é fundamental para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e desenvolver pessoas comprometidas com a transformação da realidade.

“O atendimento personalizado possibilita conhecer a fundo os alunos e atender às necessidades de cada um. Assim, buscamos soluções para oferecer aos pais e aos responsáveis o suporte de uma equipe especializada”, explica Adriana Selga, gestora educacional do Centro Educacional Primeiro Mundo, que conta com o acompanhamento individualizado, visando ao bem-estar do aluno e a um bom rendimento escolar, além de contribuir para a identificação de situações que exijam acompanhamento mais de perto de profissionais.

Segundo Adriana, por meio desse cuidado especial, a instituição tem o objetivo de compreender o estudante na sua totalidade, valorizando o ser humano e evidenciando o zelo não apenas pelo desempenho escolar, mas também pelo bem-estar de cada um e pelo desenvolvimento de competências para a formação de cidadãos no sentido amplo da palavra.

Para que isso aconteça, o atendimento personalizado, aliado a uma relação de proximidade entre escola e famílias, é fundamental para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Inclusive, logo no início do ano letivo, os responsáveis pelos alunos do Centro Educacional Primeiro Mundo participam de uma reunião de apresentação de coordenadores e de professores e recebem o planejamento trimestral, com todas as atividades programadas, inclusive datas de provas.

Além disso, ao longo de todo o período escolar, são realizadas avaliações diagnósticas, ou seja, uma análise comportamental e pedagógica dos estudantes, a fim de identificar eventuais dificuldades e potencialidades. E no fechamento de cada trimestre, os pais também podem agendar atendimento com professores com os quais desejam conversar.

O coordenador pedagógico Estevão Sant'ana, o coordenador de atendimento aos pais e alunos João Carlos, a gestora educacional Adriana Selga e a coordenadora de disciplina Jessica Bolsoni fazem parte do time do Primeiro Mundo. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Além do acompanhamento contínuo por meio da assistência individualizada às famílias, a instituição conta com um método diferenciado que fortalece a aprendizagem: a assessoria pedagógica.

O zelo não apenas pelo desempenho escolar, mas também pelo bem-estar de cada um e pelo desenvolvimento de competências para a formação de cidadãos no sentido amplo da palavra. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Isso significa que cada área do conhecimento, desde o ensino infantil, conta com especialistas que apoiam o desenvolvimento de conteúdos trabalhados em sala de aula e validam as avaliações. A metodologia aplicada assegura a assertividade nas ações desenvolvidas pelos professores e promove a qualificação da equipe e, consequentemente, do ensino.

“A assessoria traz segurança e precisão ao trabalho pedagógico, além de ratificar a filosofia educacional e a aplicação do conteúdo, conforme o planejamento estruturado. A metodologia é aliada da equipe de professores, que conta com um importante suporte para manter a qualidade na execução das atividades, o que também beneficia os alunos”, explica a gestora educacional Adriana Selga.