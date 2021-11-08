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Atendimento personalizado é aliado do bom rendimento escolar

Acompanhamento individualizado do Centro Educacional Primeiro Mundo contribui para bom desempenho de estudantes e facilita processo de ensino-aprendizagem
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 12:00

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:00

O Centro Educacional Primeiro Mundo conta também com um método diferenciado que fortalece a aprendizagem: a assessoria pedagógica.
O Centro Educacional Primeiro Mundo conta também com um método diferenciado que fortalece a aprendizagem: a assessoria pedagógica. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação
Em um mundo cada vez mais tomado pela digitalização acelerada, valorizar os talentos, as limitações, o ritmo de aprendizagem, as competências e os interesses de cada aluno torna-se primordial para formar cidadãos conscientes e promover um bom desempenho escolar. Para que isso aconteça, o atendimento personalizado, aliado a uma relação de proximidade entre escola e famílias, é fundamental para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e desenvolver pessoas comprometidas com a transformação da realidade.
“O atendimento personalizado possibilita conhecer a fundo os alunos e atender às necessidades de cada um. Assim, buscamos soluções para oferecer aos pais e aos responsáveis o suporte de uma equipe especializada”, explica Adriana Selga, gestora educacional do Centro Educacional Primeiro Mundo, que conta com o acompanhamento individualizado, visando ao bem-estar do aluno e a um bom rendimento escolar, além de contribuir para a identificação de situações que exijam acompanhamento mais de perto de profissionais.
Segundo Adriana, por meio desse cuidado especial, a instituição tem o objetivo de compreender o estudante na sua totalidade, valorizando o ser humano e evidenciando o zelo não apenas pelo desempenho escolar, mas também pelo bem-estar de cada um e pelo desenvolvimento de competências para a formação de cidadãos no sentido amplo da palavra.
Para que isso aconteça, o atendimento personalizado, aliado a uma relação de proximidade entre escola e famílias, é fundamental para facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
Para que isso aconteça, o atendimento personalizado, aliado a uma relação de proximidade entre escola e famílias, é fundamental para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação
Inclusive, logo no início do ano letivo, os responsáveis pelos alunos do Centro Educacional Primeiro Mundo participam de uma reunião de apresentação de coordenadores e de professores e recebem o planejamento trimestral, com todas as atividades programadas, inclusive datas de provas.
Além disso, ao longo de todo o período escolar, são realizadas avaliações diagnósticas, ou seja, uma análise comportamental e pedagógica dos estudantes, a fim de identificar eventuais dificuldades e potencialidades. E no fechamento de cada trimestre, os pais também podem agendar atendimento com professores com os quais desejam conversar.
No fechamento de cada trimestre, os pais também podem agendar atendimento com professores com os quais desejam conversar.
O coordenador pedagógico Estevão Sant'ana, o coordenador de atendimento aos pais e alunos João Carlos, a gestora educacional Adriana Selga e a coordenadora de disciplina Jessica Bolsoni fazem parte do time do Primeiro Mundo. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Além do acompanhamento contínuo por meio da assistência individualizada às famílias, a instituição conta com um método diferenciado que fortalece a aprendizagem: a assessoria pedagógica.
O zelo não apenas pelo desempenho escolar, mas também pelo bem-estar de cada um e pelo desenvolvimento de competências para a formação de cidadãos no sentido amplo da palavra.
O zelo não apenas pelo desempenho escolar, mas também pelo bem-estar de cada um e pelo desenvolvimento de competências para a formação de cidadãos no sentido amplo da palavra. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação
Isso significa que cada área do conhecimento, desde o ensino infantil, conta com especialistas que apoiam o desenvolvimento de conteúdos trabalhados em sala de aula e validam as avaliações. A metodologia aplicada assegura a assertividade nas ações desenvolvidas pelos professores e promove a qualificação da equipe e, consequentemente, do ensino.
“A assessoria traz segurança e precisão ao trabalho pedagógico, além de ratificar a filosofia educacional e a aplicação do conteúdo, conforme o planejamento estruturado. A metodologia é aliada da equipe de professores, que conta com um importante suporte para manter a qualidade na execução das atividades, o que também beneficia os alunos”, explica a gestora educacional Adriana Selga.
Segundo a gestora educacional do Primeiro Mundo, Adriana Selga, o atendimento personalizado possibilita conhecer a fundo os alunos e atender às necessidades de cada um.
Segundo a gestora educacional do Primeiro Mundo, Adriana Selga, o atendimento personalizado possibilita conhecer a fundo os alunos e atender às necessidades de cada um. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

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