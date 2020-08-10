As vantagens de fazer uma graduação e pós-graduação EAD

Alunos fazem avaliações nos polos EAD da Multivix. Crédito: Multivix/Divulgação

Com as grandes mudanças tecnológicas em todo o mundo, uma das modalidades de ensino que ganhou destaque foi a educação a distância (EAD). Por ser uma forma de estudo em que os alunos não precisam comparecer presencialmente, o formato é a melhor escolha para quem trabalho e, também, para quem procura um ensino mais moderno.

Pesquisas recentes destacam que a procura por cursos online cresceu 62% nos últimos meses. Entre as vantagens de se fazer um curso a distância, estão a flexibilidade de horário, a possibilidade de acessar o conteúdo e os professores de onde o aluno estiver, o valor mais baixo das mensalidades e as metodologias alinhadas às tecnologias educacionais.

Segundo a consultoria Bain&Company, a demanda pelo ensino a distância explodiu durante a pandemia e deve se manter em alta a longo prazo. Principalmente nesses momentos de crise, surgem os espaços para os mais preparados se destacarem. Ou seja, esse é o melhor momento para você investir na sua carreira, observa o diretor de EAD Multivix, Flávio Janones.

Segundo a consultoria Bain&Company, a demanda pelo ensino a distância explodiu durante a pandemia e deve se manter em alta a longo prazo. Principalmente nesses momentos de crise, surgem os espaços para os mais preparados se destacarem. Ou seja, esse é o melhor momento para você investir na sua carreira, observa o diretor de EAD Multivix , Flávio Janones.

Flavio Janones, diretor de EAD da Multivix, afirma que esse é o melhor momento para investir na carreira. Crédito: Multivix/Divulgação

Diferenças

A principal diferença entre um curso presencial e um curso de ensino a distância é a flexibilidade em relação aos horários. Ao escolher um curso EAD o aluno pode assistir às aulas no horário que preferir. Outro fator de grande relevância está relacionado à economia financeira: os cursos EAD costumam ter um preço bem mais em conta do que um curso presencial. E o aluno pode economizar também com a alimentação e transporte.

Em relação à carga horária, esta permanece a mesma, tanto para o curso EAD quanto para o presencial, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige que ambos os cursos tenham a mesma duração e o diploma é o mesmo, tanto para o curso presencial quanto para o EAD.

"Aqui na Multivix contamos com um corpo docente composto por professores com alta experiência e vivência profissional. É composto por mestres e doutores, além de profissionais que são destaque em suas áreas de atuação. Nossos cursos e certificados possuem as melhores notas e autorizações pelo MEC e a nossa metodologia é 100% digital, com objetos de aprendizado que conversam com os tempos de hoje. Além disso, o aluno tem acesso à biblioteca digital da instituição, com mais de 15 mil títulos." Flávio Janones - Diretor de EAD Multivix

Já para quem deseja fazer uma pós-graduação e o tempo é curto, o EAD tem se transformado em uma opção cada vez mais procurada. Uma pesquisa sobre recolocação profissional do Brasil aponta que 68% dos executivos do país têm curso de pós-graduação , entre especialização, MBA, mestrado ou doutorado. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), cada ano cursado de uma pós-graduação resulta em cerca de 40% a mais na renda mensal.

São inúmeros os objetivos para cursar uma pós-graduação. Atualmente, destacaria um projeto de vida que tem levado inúmeras pessoas a buscarem conhecimento que sempre desejaram e que agora possuem acesso por meio do ensino a distância e também a procura de boa colocação no mercado e por melhores salários, é preciso manter-se em constante aprendizado, disse o diretor de EAD Multivix