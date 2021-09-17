Porto Canoa se destaca e vantagens do bairro atraem novos moradores

Além da boa infraestrutura, Porto Canoa, na Serra, também inclui opções de lazer diversificadas. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Na jornada de compra do primeiro imóvel, a enfermeira Patrícia Almeida Siqueira tinha uma certeza: queria um empreendimento com boa localização. Viver próximo da praia e de centros comerciais é o sonho de quase todos que estão nessa mesma busca pela casa própria. Por isso, ela decidiu investir em Porto Canoa, na Serra, que, além da boa infraestrutura, inclui opções de lazer diversificadas.

“Acho que Porto Canoa é um dos melhores bairros para se morar na Serra porque tem de tudo. É bem movimentado e estruturado com bancos, restaurantes e lojas. Vale muito a pena esse investimento, já que é tudo bem organizado”, afirma Patrícia Almeida.

Moradora de Barcelona, a enfermeira vai se mudar para o Vista de Pitanga Condomínio Clube, da Morar Construtora, no ano que vem. Até lá, as expectativas, segundo ela, só devem aumentar, já que se trata do primeiro imóvel da família, e por isso criou um grupo de WhatsApp com outros futuros moradores.

“Trocamos ideias sobre pisos e objetos de decoração. Toda vez que alguém passa por Porto Canoa acaba tirando foto e enviando para o pessoal, que sempre comenta como o bairro está crescendo e ficando a cada dia mais bonito”, conta Patrícia Almeida.

A enfermeira Patrícia Almeida Siqueira vai se mudar para o Vista de Pitanga Condomínio Clube, da Morar Construtora, no ano que vem, e já até um grupo de WhatsApp com outros futuros moradores. Crédito: Arquivo Pessoal

Esse desenvolvimento na região deve permanecer e valorizar ainda mais os imóveis do bairro, de acordo com o gerente de vendas da Morar Construtora, Rafael Calazans. Segundo ele, a pouca idade de Porto Canoa, a proximidade das praias de Jacaraípe e Manguinhos e o fácil acesso às avenidas Central, Civit e Norte-Sul são os fatores que contribuem para esse movimento favorável em relação ao mercado imobiliário.

Pensando nisso, a Morar Construtora tem investido em Porto Canoa que se desenvolveu, principalmente, nos últimos 10 anos. Para Rafael Calazans, os condomínios-clube são um novo conceito para uma região dominada por residências horizontais.

"Porto Canoa não é um bairro antigo, então ainda temos muito espaço para desenvolver e empreender. Acreditamos muito nessa região e a procura pelos apartamentos está fazendo dos nossos empreendimentos grandes sucessos." Rafael Calazans - Gerente de Vendas da Morar Construtora

LANÇAMENTOS NO BAIRRO

Além do Vista de Pitanga, a Morar Construtora lançou este ano outro empreendimento no bairro, o Vista de Barcelona Condomínio Clube. As unidades mantêm o padrão de entrega e incluem opções de 2 e 3 quartos com suite e quintal privativo, área de lazer completa e estrutura de segurança completa.

O Vista de Barcelona Condomínio Clube mantêm o padrão de entrega e inclui opções de 2 e 3 quartos com suite e quintal privativo, área de lazer completa e estrutura de segurança completa. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Para economizar nas contas do final do mês e pensar no meio ambiente, os empreendimentos também possuem sistemas de reaproveitamento de água, placas de captação de energia fotovoltaica e outros itens sustentáveis.

Mais detalhes dos condomínios-clube Morar podem ser consultados pelo site da construtora ou pelo telefone (27) 4042 0651. No processo de financiamento, é preciso confirmar a renda bruta familiar de, no mínimo, dois salários mínimos, junto dos documentos solicitados.

A lista inclui identidade, CPF, comprovante de residência, contracheque dos últimos três meses e certidão de estado civil. Também deve ser apresentado, caso o cliente tenha, carteira de trabalho, extrato do FGTS e declaração do imposto de renda.

A proximidade das praias de Jacaraípe e Manguinhos e o fácil acesso às avenidas Central, Civit e Norte-Sul são os fatores que contribuem para esse movimento favorável em relação ao mercado imobiliário. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

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