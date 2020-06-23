Série traz olhar de estudiosos sobre fé, ciência e pandemia

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Incertezas, tormentas e medo sempre fizeram parte das angústias humanas, mas a pandemia do novo coronavírus tem colocado essas palpitações ainda mais em evidência nestes últimos dias. Por que passamos por esta situação? Para onde ela irá nos levar? Há algum propósito em tudo isso?

Essas e outras questões estão no foco das reflexões feitas pelos integrantes do Grupo Ciência e Fé, da Igreja Cristã Maranata (ICM), que serão apresentadas aqui nesta página em conteúdos especiais à luz do conhecimento bíblico e acadêmico. Análises sobre o papel do cristão neste período e trechos dos artigos escritos por esses especialistas também estarão em destaque.

O time de peso é formado por estudiosos que atuam nos diversos campos do saber, como genética, física, filosofia, engenharia e saúde. Assim, a série contará com a participação de Carlos Nejar, pastor, escritor, poeta e membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Em seus apontamentos sobre fé e vida, ele fala que a Palavra de Deus traz alerta e alento.

"A crise é transformação, a crise da noite é para vir a aurora, a crise da semente é para ser árvore. E tudo tem sentido, mesmo que não entendamos." Pastor Carlos Nejar -

Doutor em Física Teórica com pós-doutorado pelo Istituto Nazionale di Fisica Nucleare em Firenze, Itália, o pastor da ICM Tarcísio Nunes Teles também abordará o momento que atravessamos. Em sua avaliação prévia, adianta: o homem sempre se mostrou muito flexível a adaptações; foi assim em outras ocasiões já vivenciadas na história.

"Para isso, a ciência se colocou como uma ferramenta essencial, na busca por novos medicamentos, vacinas, tecnologias de maneira geral. Porém, esta pandemia vem como um alerta para uma necessidade maior do homem, que é a de ter a sua alma preparada para um encontro com Deus." Pastor Tarcísio Nunes Teles -

Quimerismo

Dando prosseguimento a esse painel, Miguel Faria Lima, diácono da Igreja Cristã Maranata, graduado em Odontologia e mestre em Prótese, discorrerá sobre fé e quimerismo, este último caracterizado pela transformação espiritual do homem ao se entregar a Jesus para uma vida mais próxima do Pai. Tudo isso que está acontecendo faz parte de uma profecia. Com a transformação de vida, iremos herdar a vida eterna. A ação de transformação de vida é a ação da fé geradora vinda do doador universal, o Senhor Jesus, que nos dá o Novo Nascimento.

Trazendo o olhar da biologia sobre o assunto, o diácono Tiago Campos Pereira, graduado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular e professor da Universidade de São Paulo (USP), diz que um dos objetivos do Grupo Ciência e Fé e de seus artigos é o de relembrar ao homem que a ciência nos permite realizar o possível; e a fé, o impossível. O instante em que vivemos é chave para que nos lembremos que não estamos sozinhos  há um Pai nos céus. Por meio da fé, que não emerge espontaneamente no homem, porém, é uma herança genética de Deus Pai, é que conseguimos nos aproximar Dele e termos intimidade com Ele, observa.

O rei em angústia

Um paralelo entre a história do rei Ezequias no Velho Testamento e a da humanidade nesta era ganha relevo sob a ótica do pastor Alex Sander de Moura, graduado e mestre em Matemática, doutor em Engenharia Elétrica e professor e pesquisador universitário. Ezequias recebeu a notícia por meio do profeta Isaías de que iria morrer. Sentiu-se com medo, ameaçado, assim como nós vivemos hoje, temendo ser tocados pelo vírus. A ordem de Deus ao rei de Judá não era uma cobrança, era um apelo para a vida dele. É o mesmo apelo que Deus faz à vida do homem hoje, de pôr ordem na casa, de deixar que a mensagem de Jesus possa estar no coração do homem, disse o pastor, autor do artigo A Fé sem Ruídos.

Conheça os integrantes do Grupo Ciência e Fé, da ICM:

Alex Sander de Moura

Pastor da ICM, graduado em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mestre em Matemática pela Universidade de Brasília (UnB) e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua como professor pesquisador na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Pastor Alex Sander de Moura Crédito: Arquivo Pessoal

Carlos Nejar

Pastor, escritor e poeta. Membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia.

Pastor Carlos Nejar Crédito: Arquivo Pessoal

Miguel Faria Lima

Diácono da ICM, graduado em Odontologia pela PUC Minas, mestre em Prótese também pela PUC Minas.

Diácono Miguel Faria Lima Crédito: Arquivo Pessoal

Tarcísio Nunes Teles

Pastor, graduado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com pós-doutorado pelo Istituto Nazionale di Fisica Nucleare em Firenze. Atua como professor pesquisador na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), na área de Mecânica Estatística e Termodinâmica em sistemas fora do equilíbrio, análise física de sinais fisiológicos e dinâmica de feixes em protonterapia.

Pastor Tarcísio Nunes Teles Crédito: Arquivo Pessoal

Tiago Campos Pereira

Diácono da Igreja Cristã Maranata, graduado em Ciências Biológicas pela Unicamp, mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular também pela Unicamp, com pós-doutorado pela Universidade de Cambridge. Atua como professor na Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto na área de genética molecular da anidrobiose.