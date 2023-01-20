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Saúde dos olhos: saiba quais exames de rotina devem ser feitos

Consultas anuais com um oftalmologista podem detectar risco de glaucoma ou um quadro inicial de catarata
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 15:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 15:30

exame oftalmológico
A recomendação inicial é que todo paciente deve ser submetido a uma primeira consulta oftalmológica, que vai avaliar a medida da visão, do grau, da pressão ocular, além do exame de fundo de olho Crédito: Shutterstock
Você costuma ir ao oftalmologista com frequência? Mesmo quem não tem um problema de visão, como miopia ou astigmatismo, deve passar por consultas anuais para ter um acompanhamento da saúde ocular.
O cirurgião do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), Dr. Cesar Ronaldo Vieira Gomes Filho, cirurgião oftalmológico, afirma que hoje em dia existem protocolos de atendimento oftalmológico, com vários tipos de exames, dos mais simples aos mais complexos.
"Esses exames vão depender de alguns fatores, entre eles: idade do paciente, se o paciente é míope ou não, se o paciente tem histórico de glaucoma na família ou se ele já apresenta um quadro inicial de catarata, por exemplo", cita o médico, que está à frente do setor de cirurgias Hospital de Olhos de Vitória (HOV).
Hospital de Olhos de Vitória
No HOV, ao ser enquadrado em um protocolo de consultas, o paciente terá à disposição o que há de mais moderno nas boas práticas médicas Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação
Ou seja, explica o especialista, ao ser enquadrado em um protocolo de consultas, o paciente terá à disposição o que há de mais moderno nas boas práticas médicas. "Ao mesmo tempo, terá a chance de personalizar seu tratamento", diz.
De acordo com Cesar Ronaldo Filho, a recomendação inicial é que todo paciente deve ser submetido a uma primeira consulta oftalmológica, que vai avaliar a medida da sua visão, do grau, da sua pressão ocular e além do famoso exame de fundo de olho.
"Será feito um exame de fundo de olho e, principalmente, será colhida a história clínica e os antecedentes médicos deste paciente, para, a partir daí, receber a melhor orientação", destaca.
Hospital de Olhos de Vitória
Localizado na Praia do Suá, o Hospital de Olhos de Vitória completa 45 anos em 2022 Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação
A oftalmologia, aponta o médico, se baseia em exames extremamente complexos, muitas vezes caros, que são fundamentais para auxiliar o médico na condução dos quadros oftalmológicos, porém, Cesar Ronaldo afirma que "apesar do Hospital de Olhos de Vitória estar equipado com todos estes equipamentos e exames, a maioria dos pacientes não apresenta quadros oculares complexos. Sendo assim, conseguimos prestar um serviço de alta qualidade, extremamente seguro e eficiente com exames simples, rápidos, eficazes e economicamente viáveis", finaliza César Ronaldo, do HOV.

Hospital de Olhos de Vitória

  • Horário: funcionamento 24 horas
  • Endereço: Rua Dukla de Aguiar, 201, Praia do Suá, Vitória
  • Telefone: (27) 3134-8888

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